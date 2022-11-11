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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Винницкой области – ОВА

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На месте прилета работают спасательные службы
На месте прилета работают спасательные службы
Фото: ДСНС України / Telegram

Российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Винницкой области. Об этом 11 ноября в Telegram сообщил глава областной военной администрации Сергей Борзов.

"11 ноября началось с тревоги. Снова попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области", – написал Борзов.

По его данным, обошлось без жертв.

На месте прилета работают спасательные службы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.

В стране начали вводить временные отключения света.

11 октября оккупанты наносили удары по Винницкой области: обстреляли два объекта критической инфраструктуры, в том числе Ладыжинскую ТЭС. 17 октября войска РФ снова попали по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области.

Теги: Россия, Украина, Винницкая область, война России против Украины, инфраструктура, Сергей Борзов, российские оккупанты
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