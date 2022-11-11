Оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Винницкой области – ОВА

"11 ноября началось с тревоги. Снова попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области", – написал Борзов.
По его данным, обошлось без жертв.
На месте прилета работают спасательные службы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.
В стране начали вводить временные отключения света.
11 октября оккупанты наносили удары по Винницкой области: обстреляли два объекта критической инфраструктуры, в том числе Ладыжинскую ТЭС. 17 октября войска РФ снова попали по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области.