Шмыгаль: Плановые отключения электроэнергии в Украине будут продолжаться

Об этом 11 ноября на заседании правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеозапись речи опубликована на его странице в Facebook.
По словам главы Кабмина, энергетики восстанавливают поврежденное и разрушенное оборудование.
"Вся эта работа нуждается в значительных финансовых ресурсах. На восстановление генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ требуется более 2,5 млрд грн. На возвращение в строй объектов операторов системы распределения электроэнергии, по самым скромным подсчетам, следует направить около 5 млрд грн", – сообщил Шмыгаль.
Он отметил, что плановые отключения потребителей от электроэнергии будут продолжены.
"С 10-го по 31 октября они коснулись более 9 млн человек. Это вынужденная мера, необходимая для того, чтобы сохранить целостность нашей энергетической системы и обезопасить ее от перегрузок, – подчеркнул премьер. – Как и в минувшие недели, сознательное потребление украинцами электроэнергии, особенно в пиковые часы, поможет энергетикам. Это вклад каждого из нас в энергетическую стойкость".
В то же время Шмыгаль не исключил новые удары России по объектам критической инфраструктуры Украины.
"Сейчас в каждом регионе осуществляются комплексные меры по защите энергетической инфраструктуры, усиливается ПВО", – резюмировал глава правительства.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщали 19 октября в Министерстве энергетики.