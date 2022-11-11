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ОБЩЕСТВО

Шмыгаль: Плановые отключения электроэнергии в Украине будут продолжаться

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С 10-го по 31 октября плановые отключения электроэнергии в Украине коснулись более 9 млн человек, отметил Шмыгаль
С 10-го по 31 октября плановые отключения электроэнергии в Украине коснулись более 9 млн человек, отметил Шмыгаль
Фото: EPA

За последние пять недель российские оккупанты обстреляли десятки подстанций "Укрэнерго", более 10 объектов генерации, некоторые – по несколько раз.

Об этом 11 ноября на заседании правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеозапись речи опубликована на его странице в Facebook.

По словам главы Кабмина, энергетики восстанавливают поврежденное и разрушенное оборудование.

"Вся эта работа нуждается в значительных финансовых ресурсах. На восстановление генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ требуется более 2,5 млрд грн. На возвращение в строй объектов операторов системы распределения электроэнергии, по самым скромным подсчетам, следует направить около 5 млрд грн", – сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что плановые отключения потребителей от электроэнергии будут продолжены.

"С 10-го по 31 октября они коснулись более 9 млн человек. Это вынужденная мера, необходимая для того, чтобы сохранить целостность нашей энергетической системы и обезопасить ее от перегрузок, – подчеркнул премьер. – Как и в минувшие недели, сознательное потребление украинцами электроэнергии, особенно в пиковые часы, поможет энергетикам. Это вклад каждого из нас в энергетическую стойкость".

В то же время Шмыгаль не исключил новые удары России по объектам критической инфраструктуры Украины.

"Сейчас в каждом регионе осуществляются комплексные меры по защите энергетической инфраструктуры, усиливается ПВО", – резюмировал глава правительства.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/879412199727717/

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщали 19 октября в Министерстве энергетики.

В стране начали вводить временные отключения света.

Теги: Россия, Украина, правительство, Укрэнерго, ПВО, электроэнергия, отключение света, обстрелы, украинцы, война России против Украины, веерные отключения, инфраструктура, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин, российские оккупанты, восстановление
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