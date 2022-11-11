Шмыгаль: Плановые отключения электроэнергии в Украине будут продолжаться

С 10-го по 31 октября плановые отключения электроэнергии в Украине коснулись более 9 млн человек, отметил Шмыгаль Фото: EPA

Об этом 11 ноября на заседании правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеозапись речи опубликована на его странице в Facebook.

По словам главы Кабмина, энергетики восстанавливают поврежденное и разрушенное оборудование.

"Вся эта работа нуждается в значительных финансовых ресурсах. На восстановление генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ требуется более 2,5 млрд грн. На возвращение в строй объектов операторов системы распределения электроэнергии, по самым скромным подсчетам, следует направить около 5 млрд грн", – сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что плановые отключения потребителей от электроэнергии будут продолжены.

"С 10-го по 31 октября они коснулись более 9 млн человек. Это вынужденная мера, необходимая для того, чтобы сохранить целостность нашей энергетической системы и обезопасить ее от перегрузок, – подчеркнул премьер. – Как и в минувшие недели, сознательное потребление украинцами электроэнергии, особенно в пиковые часы, поможет энергетикам. Это вклад каждого из нас в энергетическую стойкость".

В то же время Шмыгаль не исключил новые удары России по объектам критической инфраструктуры Украины.

"Сейчас в каждом регионе осуществляются комплексные меры по защите энергетической инфраструктуры, усиливается ПВО", – резюмировал глава правительства.