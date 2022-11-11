"Укрэнерго" предупредила об аварийных отключениях света еще в трех областях

"Это вынужденный шаг для сбалансирования энергосистемы после того, как ночью энергетическая инфраструктура снова была повреждена вражескими обстрелами", – говорится в сообщении.

Во всех других регионах Украины продолжают действовать плановые отключения.

В "Укрэнерго" отметили, что временные контролируемые ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать технологических аварий из-за перегрузки.

Ранее сообщалось, что будут применены экстренные аварийные отключения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.