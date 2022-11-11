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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укрэнерго" предупредила об аварийных отключениях света еще в трех областях

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Аварийные отключения электричества продолжаются
Аварийные отключения электричества продолжаются
Фото: EPA

11 ноября дополнительно применены экстренные аварийные отключения потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Об этом сообщает "Укрэнерго" в Telegram.

"Это вынужденный шаг для сбалансирования энергосистемы после того, как ночью энергетическая инфраструктура снова была повреждена вражескими обстрелами", – говорится в сообщении.

Во всех других регионах Украины продолжают действовать плановые отключения.

В "Укрэнерго" отметили, что временные контролируемые ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать технологических аварий из-за перегрузки.

Ранее сообщалось, что будут применены экстренные аварийные отключения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщали 19 октября в Министерстве энергетики.

В стране начали вводить временные отключения света.

Вечером 10 ноября "Укрэнерго" планировала, что аварийных отключений в Украине не будет. Предполагалось, что в Киеве и области плановые отключения будут применять по графикам в период с 5.00 до 23.00.

Теги: Сумская область, Укрэнерго, электричество, Харьковская область, электроэнергия, Полтавская область, отключение света, война России против Украины
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