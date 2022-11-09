Нужно обеспечить бесперебойные поставки аккумуляторов и отопительных приборов в Украину – Палатный

"Только вчера я вышел с инициативой срочно отменить все пошлины и налоги на ввоз энергетического оборудования и открыть для него "зеленый коридор", чтобы каждая семья могла обеспечить себя зимой теплом. После этого премьер-министр сообщил, что налоги упразднены. Это пример оперативного и правильного реагирования на вызовы, стоящие перед нами накануне зимы. Но, кроме отмены налогов, не менее важно наладить оперативную поставку необходимого оборудования", – заявил Палатный.

Он подчеркнул, что важно наладить поставки оборудования не только для обогрева людей, но и для ремонта повреждений на объектах энергетики.

"После массированных атак России на объекты критической инфраструктуры у энергетиков иссякают запасы материалов и оборудования для восстановления сетей. В то же время возникают сложности с поиском необходимых товаров за границей", – отметил руководитель "Украинской команды".

Палатный напомнил, что США уже заявили о готовности оказать Украине поддержку в энергетической сфере и помочь в получении такой помощи от других стран. Теперь правительство должно определить необходимость в энергетическом оборудовании для нужд жителей и производства, считает он.

"Следующим логическим шагом должно стать создание исчерпывающего перечня необходимого оборудования и налаживание бесперебойных поставок из-за границы. Генераторов и средств отопления – для обогрева людей в случае блэкаутов. Трансформаторов, выключателей, кабельной продукции и автоматики – для восстановления поврежденных и разрушенных мощностей. Это нужно, чтобы экономика продолжала работать, обеспечивая надежный тыл для наших защитников", – подчеркнул Артур Палатный.