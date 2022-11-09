ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Нужно обеспечить бесперебойные поставки аккумуляторов и отопительных приборов в Украину – Палатный

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Артур Палатный: Следующим логическим шагом должно стать создание исчерпывающего перечня необходимого оборудования и налаживание бесперебойных поставок из-за границы
Артур Палатный: Следующим логическим шагом должно стать создание исчерпывающего перечня необходимого оборудования и налаживание бесперебойных поставок из-за границы
Фото: Вадим Гедульянов / Facebook

Правительство Украины прислушалось к предложению отменить налоги на энергетическое оборудование, чтобы оно стало более доступным для украинцев, заявил в своем Facebook руководитель "Украинской команды" Артур Палатный. Он отметил, что, кроме этого, нужно наладить бесперебойную доставку в Украину аккумуляторов, генераторов и других приборов питания и обогрева.

"Только вчера я вышел с инициативой срочно отменить все пошлины и налоги на ввоз энергетического оборудования и открыть для него "зеленый коридор", чтобы каждая семья могла обеспечить себя зимой теплом. После этого премьер-министр сообщил, что налоги упразднены. Это пример оперативного и правильного реагирования на вызовы, стоящие перед нами накануне зимы. Но, кроме отмены налогов, не менее важно наладить оперативную поставку необходимого оборудования", – заявил Палатный.

Он подчеркнул, что важно наладить поставки оборудования не только для обогрева людей, но и для ремонта повреждений на объектах энергетики.

"После массированных атак России на объекты критической инфраструктуры у энергетиков иссякают запасы материалов и оборудования для восстановления сетей. В то же время возникают сложности с поиском необходимых товаров за границей", – отметил руководитель "Украинской команды".

Палатный напомнил, что США уже заявили о готовности оказать Украине поддержку в энергетической сфере и помочь в получении такой помощи от других стран. Теперь правительство должно определить необходимость в энергетическом оборудовании для нужд жителей и производства, считает он.

"Следующим логическим шагом должно стать создание исчерпывающего перечня необходимого оборудования и налаживание бесперебойных поставок из-за границы. Генераторов и средств отопления – для обогрева людей в случае блэкаутов. Трансформаторов, выключателей, кабельной продукции и автоматики – для восстановления поврежденных и разрушенных мощностей. Это нужно, чтобы экономика продолжала работать, обеспечивая надежный тыл для наших защитников", – подчеркнул Артур Палатный.

https://www.facebook.com/Artur.Palatnyi/posts/pfbid023evSaTLheH97gGLXPg2FACsvXiMDd3epbxqxYvLcBNBauX8cboAAPt8oHGrwbvQel

Контекст:

В октябре Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. В стране начали временно отключать электроэнергию.

Теги: Артур Палатный, экономика, энергетика, правительство, отопительный сезон, электроэнергия, пошлины, война России против Украины, аккумулятор, премьер-министр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Они бы предпочли, чтобы я умерла". Спирс высказалась о киношниках, которые хотят снять о ней фильм
"Они бы предпочли, чтобы я умерла". Спирс высказалась о киношниках, которые хотят снять о ней фильм
"Как ты похожа на нее". Никитюк снялась в образе Леси Украинки
"Как ты похожа на нее". Никитюк снялась в образе Леси Украинки
"Просто не пропустил HIMARS справа". Невзоров отреагировал на смерть коллаборанта Стремоусова
"Просто не пропустил HIMARS справа". Невзоров отреагировал на смерть коллаборанта Стремоусова
44-летний Гройсман после похудения отрастил бороду и усы. Фото до и после
44-летний Гройсман после похудения отрастил бороду и усы. Фото до и после
Клопотенко призвал заниматься любовью "на украинском"
Клопотенко призвал заниматься любовью "на украинском"
"О боже, она такая классная". 53-летняя Энистон снялась для обложки глянца в черном микролифе. Фото
"О боже, она такая классная". 53-летняя Энистон снялась для обложки глянца в черном микролифе. Фото
  Как приготовить дома хрустящие вафли из дрожжевого теста. Рецепт от украинского кулинарного блогера
  Как приготовить дома хрустящие вафли из дрожжевого теста. Рецепт от украинского кулинарного блогера
  Ведущий, чей дом разрушили оккупанты, расплакался в прямом эфире во время всеукраинского радиодиктанта. Видео
  Ведущий, чей дом разрушили оккупанты, расплакался в прямом эфире во время всеукраинского радиодиктанта. Видео
"Она становится все сексуальнее и сексуальнее!" 73-летняя Вера Вонг вышла в свет в мини и чулках
"Она становится все сексуальнее и сексуальнее!" 73-летняя Вера Вонг вышла в свет в мини и чулках
  "Едва вздрогнул". Короля Великобритании Чарльза III забросали яйцами. Видео
  "Едва вздрогнул". Короля Великобритании Чарльза III забросали яйцами. Видео
Жена Арестовича о его президентских амбициях: Когда мы с ним встретились, он сказал: "Я буду президентом"
Жена Арестовича о его президентских амбициях: Когда мы с ним встретились, он сказал: "Я буду президентом"
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в носках понежилась на солнце. Видео
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в носках понежилась на солнце. Видео
Любка о всеукраинском радиодиктанте: Это так правильно, вовремя, трогательно и щемяще. Так и боремся за свой дом. Стоим!
Любка о всеукраинском радиодиктанте: Это так правильно, вовремя, трогательно и щемяще. Так и боремся за свой дом. Стоим!
Макаревич высказался о "человеке, который раздражает"
Макаревич высказался о "человеке, который раздражает"
"Все это очень жалко выглядит". 46-летняя Волочкова показала застолье и свою именную лепешку
"Все это очень жалко выглядит". 46-летняя Волочкова показала застолье и свою именную лепешку
"Начинкой конфет "Путин" могут быть только опарыши и козявки мертвого клоуна". Невзоров высмеял конфеты в честь 70-летнего президента РФ
"Начинкой конфет "Путин" могут быть только опарыши и козявки мертвого клоуна". Невзоров высмеял конфеты в честь 70-летнего президента РФ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (136315)
2
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (128507)
3
"Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта (103386)
4
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и снялась босиком. Фото (74592)
5
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании (57029)
6
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео (53178)
7
"Красавица!" 40-летняя Мейхер снялась, сидя на столе. Фото (47888)
8
"Очень брезгую вами". Бадоев обратился к российским артистам, исполнившим песню с призывом идти на войну против Украины (44210)
 
 
 
 