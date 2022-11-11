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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После ночных обстрелов в Киеве будут применять экстренные отключения электроэнергии "в значительных объемах"

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Экстренные отключения возможны сегодня во всех районах Киева
Экстренные отключения возможны сегодня во всех районах Киева
Фото: ЕРА

11 ноября в Киеве не действуют графики стабилизационных отключений электроэнергии. Об этом пресс-служба "ДТЭК Киевские электросети" сообщила в Facebook.

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве применяются экстренные отключения света. Стабилизационные графики пока не действуют", – говорится в релизе. 

https://www.facebook.com/dtekkem/posts/pfbid02o6jCLKFyS9zeacVf4yoLuV3a39xvS9W5wYLMg7ofcz5K3SMmy9yB4aj25QX4Faztl

Гендиректор компании-поставщика энергии Yasno (входит в группу ДТЭК) Сергей Коваленко уточнил, что причина экстренных отключений в ночных обстрелах объектов энергетики в Украине. 

"Ночью произошли новые атаки на энергообъекты Украины. В Киеве сегодня применяются экстренные отключения в больших объемах – то есть мы будем не в графиках", – написал он, отметив в комментариях, что экстренные отключения возможны во всех районах столицы. 

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid02aRk84MtjWDNpSev8ESPddswxvRRua41BAwxtgZXrTeuegdk3TvFU6CixreaYCYzPl

Коваленко не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Официально сообщалось об ударе РФ по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области. 

Контекст:

Вечером 10 ноября "Укрэнерго" планировало, что аварийных отключений в Украине не будет. Предполагалось, что в Киеве и области плановые отключения будут применять по графикам в период с 5.00 до 23.00.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: энергетика, электричество, ДТЭК, электроэнергия, отключение света, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, Yasno
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