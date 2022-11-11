После ночных обстрелов в Киеве будут применять экстренные отключения электроэнергии "в значительных объемах"

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве применяются экстренные отключения света. Стабилизационные графики пока не действуют", – говорится в релизе.
Гендиректор компании-поставщика энергии Yasno (входит в группу ДТЭК) Сергей Коваленко уточнил, что причина экстренных отключений в ночных обстрелах объектов энергетики в Украине.
"Ночью произошли новые атаки на энергообъекты Украины. В Киеве сегодня применяются экстренные отключения в больших объемах – то есть мы будем не в графиках", – написал он, отметив в комментариях, что экстренные отключения возможны во всех районах столицы.
Коваленко не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Официально сообщалось об ударе РФ по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области.
Вечером 10 ноября "Укрэнерго" планировало, что аварийных отключений в Украине не будет. Предполагалось, что в Киеве и области плановые отключения будут применять по графикам в период с 5.00 до 23.00.