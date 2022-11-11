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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Для Украины ищут специфическое оборудование для поддержки пострадавшей энергетики – еврокомиссар по энергетике

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Симсон отметила, что первые трансформаторы уже на пути в Украину
Симсон отметила, что первые трансформаторы уже на пути в Украину
Фото: ЕРА

Фонд поддержки энергетики Украины, созданный в связи с обстрелами со стороны российских оккупантов, чувствует проблему не с финансами, а с необходимым оборудованием. Об этом комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 11 ноября.

"Мы создали фонд поддержки энергетики вместе с Энергетическим сообществом, чтобы страны как из ЕС, так и за его пределами могли поддержать эти усилия. Во многих случаях это вопрос не финансирования, а потребностей в очень специфической технике и оборудовании – это и есть проблема", – сказала она.

По словам еврокомиссара, уже получено "несколько положительных ответов" от компаний, у которых может быть на складе такое оборудование.

"Первые трансформаторы – на пути замены тем, которые российские беспилотники или ракеты уничтожали. [...] Продолжается работа по поиску альтернативного оборудования", – объяснила Симсон.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В интервью УНИАН 31 октября Симсон говорила, что в Еврокомиссии работают с Украиной по трем энергетическим направлениям: пожертвования от государств-членов, пожертвования от частных компаний и фонд, созданный Энергетическим сообществом для финансовой помощи.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщали 19 октября в Министерстве энергетики.

В стране начали вводить временные отключения света.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Еврокомиссия, война, энергетика, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, Евросоюз, финансирование, инфраструктура, Кадри Симсон
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