Для Украины ищут специфическое оборудование для поддержки пострадавшей энергетики – еврокомиссар по энергетике

Симсон отметила, что первые трансформаторы уже на пути в Украину Фото: ЕРА

"Мы создали фонд поддержки энергетики вместе с Энергетическим сообществом, чтобы страны как из ЕС, так и за его пределами могли поддержать эти усилия. Во многих случаях это вопрос не финансирования, а потребностей в очень специфической технике и оборудовании – это и есть проблема", – сказала она.

По словам еврокомиссара, уже получено "несколько положительных ответов" от компаний, у которых может быть на складе такое оборудование.

"Первые трансформаторы – на пути замены тем, которые российские беспилотники или ракеты уничтожали. [...] Продолжается работа по поиску альтернативного оборудования", – объяснила Симсон.

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В интервью УНИАН 31 октября Симсон говорила, что в Еврокомиссии работают с Украиной по трем энергетическим направлениям: пожертвования от государств-членов, пожертвования от частных компаний и фонд, созданный Энергетическим сообществом для финансовой помощи.