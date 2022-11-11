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ОБЩЕСТВО

Около 70% домов и социальной инфраструктуры Украины подключены к теплу – глава Кабмина

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В некоторых регионах Украины уже запущено 100% котельных, отметил Шмыгаль
В некоторых регионах Украины уже запущено 100% котельных, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Готовность к отопительному сезону в Украине составляет 100%, но в неприфронтовых областях подключены еще не все объекты из-за мягких погодных условий.

Об этом 11 ноября на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеозапись речи опубликована на его странице в Facebook.

"Старт отопительного сезона – это тема, на которой правительство прежде всего фокусирует свое внимание... Уже около 70% домов и социальной инфраструктуры подключены к теплу. И каждый день эта цифра увеличивается... В некоторых регионах уже запущено 100% котельных, – сказал глава Кабмина. – Мы на постоянном контакте с местными властями и делаем все, чтобы в домах украинцев было тепло".

По словам Шмыгаля, с начала войны в Украине поражено более 400 объектов критической инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения.

8 ноября премьер говорил, что в Украине к теплоснабжению подключены около 60% всех объектов.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/879412199727717/

Контекст:

4 октября Шмыгаль предупреждал, что отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать услуги.

Президент Владимир Зеленский также говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".

Неприфронтовые общины Украины готовы к отопительному сезону почти на 100%, объявлял Шмыгаль 18 октября. 21 октября в Минрегионе рассказали, что 18 областей Украины полностью готовы к отопительному сезону.

В Минрегионе заявляли, что в большинстве областей Украины отопительный сезон начнется в конце октября. В Киеве отопительный сезон начали с 20 октября.

В октябре Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. В стране начали временно отключать электроэнергию.

Теги: Украина, правительство, отопительный сезон, инфраструктура, теплоснабжение, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин
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