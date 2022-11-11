Около 70% домов и социальной инфраструктуры Украины подключены к теплу – глава Кабмина

Об этом 11 ноября на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеозапись речи опубликована на его странице в Facebook.

"Старт отопительного сезона – это тема, на которой правительство прежде всего фокусирует свое внимание... Уже около 70% домов и социальной инфраструктуры подключены к теплу. И каждый день эта цифра увеличивается... В некоторых регионах уже запущено 100% котельных, – сказал глава Кабмина. – Мы на постоянном контакте с местными властями и делаем все, чтобы в домах украинцев было тепло".

По словам Шмыгаля, с начала войны в Украине поражено более 400 объектов критической инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения.

8 ноября премьер говорил, что в Украине к теплоснабжению подключены около 60% всех объектов.