Около 70% домов и социальной инфраструктуры Украины подключены к теплу – глава Кабмина

Об этом 11 ноября на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеозапись речи опубликована на его странице в Facebook.
"Старт отопительного сезона – это тема, на которой правительство прежде всего фокусирует свое внимание... Уже около 70% домов и социальной инфраструктуры подключены к теплу. И каждый день эта цифра увеличивается... В некоторых регионах уже запущено 100% котельных, – сказал глава Кабмина. – Мы на постоянном контакте с местными властями и делаем все, чтобы в домах украинцев было тепло".
По словам Шмыгаля, с начала войны в Украине поражено более 400 объектов критической инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения.
8 ноября премьер говорил, что в Украине к теплоснабжению подключены около 60% всех объектов.
4 октября Шмыгаль предупреждал, что отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать услуги.
Президент Владимир Зеленский также говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".
Неприфронтовые общины Украины готовы к отопительному сезону почти на 100%, объявлял Шмыгаль 18 октября. 21 октября в Минрегионе рассказали, что 18 областей Украины полностью готовы к отопительному сезону.
В Минрегионе заявляли, что в большинстве областей Украины отопительный сезон начнется в конце октября. В Киеве отопительный сезон начали с 20 октября.
В октябре Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. В стране начали временно отключать электроэнергию.