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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала войны в Украине поражено более 400 объектов критической инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения – Шмыгаль

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Украинцам нужно быть готовыми к разным сценариям и даже чрезвычайным ситуациям из-за атак РФ, отметил Шмыгаль
Украинцам нужно быть готовыми к разным сценариям и даже чрезвычайным ситуациям из-за атак РФ, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Украина все еще находится под постоянной угрозой российских террористических атак. Об этом 11 ноября на заседании правительства сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеозапись речи опубликована на его странице в Facebook.

В ночь на 11 ноября произошли новые атаки оккупантов на энергообъекты Украины. В частности, известно об ударе РФ по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области.

"Всего за время полномасштабной войны поражено более 400 объектов критической инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения. В большинстве случаев это котельные. Больше всего – в Харьковской и Киевской областях, а также на Донбассе. Террористы также вывели из строя ряд энергоблоков ТЭС и ТЭЦ. Быстрыми темпами все пытаемся восстановить. Работа идет 24/7", – отметил Шмыгаль.

По его словам, украинцам нужно быть готовыми к разным сценариям и даже чрезвычайным ситуациям.

"Прежде всего такая готовность должна быть со стороны местных властей посредством обустройства разветвленной сети пунктов обогрева. Каждый глава ОВА, мэр и руководитель общины лично ответственен за подготовку к суровым зимним испытаниям", – подчеркнул Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/879412199727717/

Контекст:

В октябре РФ ракетами и дронами массированно обстреливает территорию Украины, в результате чего повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

10 ноября в Воздушных силах ВСУ предупредили, что оккупанты, вероятно, накапливают ракеты для нового массированного удара.

Теги: Россия, Украина, правительство, угрозы, ТЭС, ТЭЦ, обстрелы, украинцы, война России против Украины, инфраструктура, теплоснабжение, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание
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