С начала войны в Украине поражено более 400 объектов критической инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения – Шмыгаль

Украинцам нужно быть готовыми к разным сценариям и даже чрезвычайным ситуациям из-за атак РФ, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

В ночь на 11 ноября произошли новые атаки оккупантов на энергообъекты Украины. В частности, известно об ударе РФ по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области.

"Всего за время полномасштабной войны поражено более 400 объектов критической инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения. В большинстве случаев это котельные. Больше всего – в Харьковской и Киевской областях, а также на Донбассе. Террористы также вывели из строя ряд энергоблоков ТЭС и ТЭЦ. Быстрыми темпами все пытаемся восстановить. Работа идет 24/7", – отметил Шмыгаль.

По его словам, украинцам нужно быть готовыми к разным сценариям и даже чрезвычайным ситуациям.

"Прежде всего такая готовность должна быть со стороны местных властей посредством обустройства разветвленной сети пунктов обогрева. Каждый глава ОВА, мэр и руководитель общины лично ответственен за подготовку к суровым зимним испытаниям", – подчеркнул Шмыгаль.