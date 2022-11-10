В Воздушных силах ВСУ предупредили, что оккупанты, вероятно, накапливают ракеты для нового массированного удара

"Собственно, когда массированные обстрелы, которых было у нас в октябре четыре... Враг несколько месяцев накапливал свои средства", – отметил спикер.
Он также рассказал, что сейчас российские заводы для пополнения потерь крылатых ракет работают в три смены, поскольку оккупанты не отказались от намерений разрушить украинскую критическую инфраструктуру
"Вероятно, они накапливают какой-то определенный запас для того, чтобы бить залпом. Это не исключается", – допускает Игнат.
В Воздушных силах сообщили также о задействовании авиации ВСУ на донецком направлении.
"Враг не оставляет попыток атаковать на Донецком направлении. Здесь очень жесткие бои. Привлечено немало авиационных подразделений со стороны противника. Работает и наша авиация. Истребители тоже продолжают наши делать свое дело", – рассказал Игнат.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.
Игнат 13 июля отмечал, что Россия использовала в Украине все виды своего ракетного вооружения.
9 сентября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что у России осталось менее 200 "Искандеров", а ракет С-300 хватит на три года.
14 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что у армии РФ осталось 609 из 1844 высокоточных ракет, в том числе всего 124 из 900 "Искандеров".
У россиян осталось 43% ракет типа "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", около 45% ракет Х-101 и Х-555 и всего 13% ракет "Искандер", притом что 30% считается неприкосновенным запасом, заявлял начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.