В Воздушных силах ВСУ предупредили, что оккупанты, вероятно, накапливают ракеты для нового массированного удара

Для массированных ударов российская армия вынуждена накапливать ракеты, отметили в Воздушных силах ВСУ Фото: mil.ru

"Собственно, когда массированные обстрелы, которых было у нас в октябре четыре... Враг несколько месяцев накапливал свои средства", – отметил спикер.

Он также рассказал, что сейчас российские заводы для пополнения потерь крылатых ракет работают в три смены, поскольку оккупанты не отказались от намерений разрушить украинскую критическую инфраструктуру

"Вероятно, они накапливают какой-то определенный запас для того, чтобы бить залпом. Это не исключается", – допускает Игнат.

В Воздушных силах сообщили также о задействовании авиации ВСУ на донецком направлении.

"Враг не оставляет попыток атаковать на Донецком направлении. Здесь очень жесткие бои. Привлечено немало авиационных подразделений со стороны противника. Работает и наша авиация. Истребители тоже продолжают наши делать свое дело", – рассказал Игнат.