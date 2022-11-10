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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что оккупанты, вероятно, накапливают ракеты для нового массированного удара

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Для массированных ударов российская армия вынуждена накапливать ракеты, отметили в Воздушных силах ВСУ
Для массированных ударов российская армия вынуждена накапливать ракеты, отметили в Воздушных силах ВСУ
Фото: mil.ru

Российские оккупанты увидели, что результатов от единичных ударов ракетами или беспилотниками "не так много". Поэтому РФ, вероятно, пытается снова нарастить запасы. Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube телеканал "Рада".

"Собственно, когда массированные обстрелы, которых было у нас в октябре четыре... Враг несколько месяцев накапливал свои средства", – отметил спикер.

Он также рассказал, что сейчас российские заводы для пополнения потерь крылатых ракет работают в три смены, поскольку оккупанты не отказались от намерений разрушить украинскую критическую инфраструктуру

"Вероятно, они накапливают какой-то определенный запас для того, чтобы бить залпом. Это не исключается", – допускает Игнат.

В Воздушных силах сообщили также о задействовании авиации ВСУ на донецком направлении.

"Враг не оставляет попыток атаковать на Донецком направлении. Здесь очень жесткие бои. Привлечено немало авиационных подразделений со стороны противника. Работает и наша авиация. Истребители тоже продолжают наши делать свое дело", – рассказал Игнат.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

Игнат 13 июля отмечал, что Россия использовала в Украине все виды своего ракетного вооружения.

9 сентября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что у России осталось менее 200 "Искандеров", а ракет С-300 хватит на три года.

14 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что у армии РФ осталось 609 из 1844 высокоточных ракет, в том числе всего 124 из 900 "Искандеров".

У россиян осталось 43% ракет типа "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", около 45% ракет Х-101 и Х-555 и всего 13% ракет "Искандер", притом что 30% считается неприкосновенным запасом, заявлял начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.

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