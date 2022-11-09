"Единицы достигают целей". В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько Shahed-136 использовала Россия

"По состоянию на сегодняшний день Россия выпустила по инфраструктуре Украины уже более 400 дронов-камикадзе Shahed-136", – сказал Игнат.
По его словам, большинство беспилотников удалось сбить, однако уничтожить 100% выпущенных дронов невозможно.
"Как крылатые ракеты, так и Shahed-136 были созданы для того, чтобы преодолевать системы ПВО, поэтому единицы достигают целей", – отметил спикер.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
По данным Генштаба, ПВО ВСУ сбивает 79% дронов противника. К примеру, за сутки 26 октября ПВО ВСУ уничтожила 18 из 20 дронов-камикадзе, которыми оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры Украины, сообщил 27 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщал, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября Игнат сообщал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак.
3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.