"Единицы достигают целей". В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько Shahed-136 использовала Россия

Российские оккупанты выпустили по Украине более 400 дронов-камикадзе Shahed-136 Фото: Віталій Кличко / Telegram

"По состоянию на сегодняшний день Россия выпустила по инфраструктуре Украины уже более 400 дронов-камикадзе Shahed-136", – сказал Игнат.

По его словам, большинство беспилотников удалось сбить, однако уничтожить 100% выпущенных дронов невозможно.

"Как крылатые ракеты, так и Shahed-136 были созданы для того, чтобы преодолевать системы ПВО, поэтому единицы достигают целей", – отметил спикер.