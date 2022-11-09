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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Единицы достигают целей". В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько Shahed-136 использовала Россия

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Российские оккупанты выпустили по Украине более 400 дронов-камикадзе Shahed-136
Российские оккупанты выпустили по Украине более 400 дронов-камикадзе Shahed-136
Фото: Віталій Кличко / Telegram

С момента первого применения иранских беспилотников Shahed-136 в войне против Украины Россия выпустила по инфраструктуре и другим объектам уже более 400 дронов-камикадзе. Об этом сообщил 9 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube телеканал "Рада".

"По состоянию на сегодняшний день Россия выпустила по инфраструктуре Украины уже более 400 дронов-камикадзе Shahed-136", – сказал Игнат.

По его словам, большинство беспилотников удалось сбить, однако уничтожить 100% выпущенных дронов невозможно.

"Как крылатые ракеты, так и Shahed-136 были созданы для того, чтобы преодолевать системы ПВО, поэтому единицы достигают целей", – отметил спикер.

Контекст:

 Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

По данным Генштаба, ПВО ВСУ сбивает 79% дронов противника. К примеру, за сутки 26 октября ПВО ВСУ уничтожила 18 из 20 дронов-камикадзе, которыми оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры Украины, сообщил 27 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщал, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября Игнат сообщал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак.

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

Теги: Россия, Украина, Иран, ПВО, беспилотники, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, инфраструктура, Воздушные силы Украины, российские оккупанты, Юрий Игнат, дрон-камикадзе
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