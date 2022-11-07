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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия усилит удары по критической инфраструктуре – Воздушные силы Украины

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Россия будет продолжать бить по объектам украинской энергетики, считают в ВС ВСУ
Россия будет продолжать бить по объектам украинской энергетики, считают в ВС ВСУ
Фото: EPA

Оккупанты в осенне-зимний период будут активнее наносить удары по объектам критической инфраструктуры, потому что у них нет заметных успехов на фронте. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 7 ноября на брифинге, который транслировал медиацентр "Укринформ".

"Главная цель на сегодня – это энергетика. Они используют весь спектр вооружения, которое им более или менее доступно. Появились в широком использовании, кроме Shahed, ударные беспилотники "Ланцет" российские с импортными комплектующими. Им нужно достичь поставленной цели – наносить удары по критической инфраструктуре", – сказал Игнат.

Он отметил, что речь не только об энергетике – россияне уже наносили удары по гидротехническим сооружениям.

"Так как с армией враг справиться не может, у них есть проблемы и с техникой, и с человеческим ресурсом, они хотят в осенне-зимний период бить по объектам энергетики. Этот воздушный терроризм будет продолжаться", – сказал он.

Игнат отметил, что россияне будут использовать для этого ракеты, которые передаст им Иран, а также продолжат наносить удары крылатыми ракетами.

Контекст:

В последние недели РФ массированно обстреливает Украину. Так, утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. В Генштабе ВСУ информировали, что украинские защитники сбили 45 из 55 крылатых ракет, выпущенных РФ по объектам инфраструктуры. В течение дня войска страны-оккупанта использовали для атак также зенитные ракеты С-300, БПЛА Shahеd-136 и "Ланцет-3", рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 

Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях. Воздушная тревога звучала по всей Украине. 

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что есть поражения в 10 регионах, повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Были бесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.

Теги: энергетика, российская агрессия, война России против Украины, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
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