Россия усилит удары по критической инфраструктуре – Воздушные силы Украины

"Главная цель на сегодня – это энергетика. Они используют весь спектр вооружения, которое им более или менее доступно. Появились в широком использовании, кроме Shahed, ударные беспилотники "Ланцет" российские с импортными комплектующими. Им нужно достичь поставленной цели – наносить удары по критической инфраструктуре", – сказал Игнат.

Он отметил, что речь не только об энергетике – россияне уже наносили удары по гидротехническим сооружениям.

"Так как с армией враг справиться не может, у них есть проблемы и с техникой, и с человеческим ресурсом, они хотят в осенне-зимний период бить по объектам энергетики. Этот воздушный терроризм будет продолжаться", – сказал он.

Игнат отметил, что россияне будут использовать для этого ракеты, которые передаст им Иран, а также продолжат наносить удары крылатыми ракетами.