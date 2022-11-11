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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Аналитики ISW считают, что в ближайшее время оккупанты не смогут наносить по Украине массированные ракетные удары

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Аналитики ISW отмечают, что РФ существенно истощила свой арсенал систем высокоточного оружия
Аналитики ISW отмечают, что РФ существенно истощила свой арсенал систем высокоточного оружия
Фото: depositphotos.com

В ближайшее время российские оккупанты не смогут наносить по Украине массированные ракетные удары. Об этом говорится в оперативной сводке американского Института исследования войны (ISW) за 10 ноября.

Аналитики ISW отмечают, что РФ существенно истощила свой арсенал систем высокоточного оружия, поэтому ей сложно будет поддерживать темп атак на украинскую инфраструктуру.

"Российским силам, вероятно, потребуются месяцы, чтобы накопить необходимое количество систем высокоточного оружия, чтобы вернуться к темпам ударов, которые они наносили в середине октября", – говорится в сообщении.

Эксперты также считают, что президент РФ Владимир Путин отдал приказ атаковать критическую инфраструктуру Украины, чтобы "выслужиться перед российским провоенным националистическим лагерем, который последовательно требует эскалации в Украине".

В ISW добавили, что оккупанты, скорее всего, сохранят способность повреждать украинскую инфраструктуру, но вряд ли смогут нанести "решающий и долговременный ущерб".

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что Россия использовала в Украине все виды своего ракетного вооружения.

9 сентября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что у России осталось менее 200 "Искандеров", а ракет С-300 хватит на три года.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

14 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что у армии РФ осталось 609 из 1844 высокоточных ракет, в том числе всего 124 из 900 "Искандеров".

В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.

У россиян осталось 43% ракет типа "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", около 45% ракет Х-101 и Х-555 и всего 13% ракет "Искандер", притом что 30% считается неприкосновенным запасом, заявлял в конце октября начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.

10 ноября в Воздушных силах ВСУ предупредили, что оккупанты, вероятно, накапливают ракеты для нового массированного удара.

Теги: Россия, Украина, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, российские оккупанты, ISW
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