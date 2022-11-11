Аналитики ISW считают, что в ближайшее время оккупанты не смогут наносить по Украине массированные ракетные удары

Аналитики ISW отмечают, что РФ существенно истощила свой арсенал систем высокоточного оружия, поэтому ей сложно будет поддерживать темп атак на украинскую инфраструктуру.

"Российским силам, вероятно, потребуются месяцы, чтобы накопить необходимое количество систем высокоточного оружия, чтобы вернуться к темпам ударов, которые они наносили в середине октября", – говорится в сообщении.

Эксперты также считают, что президент РФ Владимир Путин отдал приказ атаковать критическую инфраструктуру Украины, чтобы "выслужиться перед российским провоенным националистическим лагерем, который последовательно требует эскалации в Украине".

В ISW добавили, что оккупанты, скорее всего, сохранят способность повреждать украинскую инфраструктуру, но вряд ли смогут нанести "решающий и долговременный ущерб".