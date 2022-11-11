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В Киеве будут компенсировать 75% стоимости генераторов и других источников питания ОСМД и ЖСК

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Решение принято, чтобы снизить финансовую нагрузку на объединения совладельцев многоквартирных домов
Решение принято, чтобы снизить финансовую нагрузку на объединения совладельцев многоквартирных домов
Фото: informator.ua

Киевсовет утвердил городскую целевую программу, согласно которой объединениям совладельцев многоквартирных домов, а также жилищно-строительным кооперативам будут частично возмещать затраты на покупку электрогенераторов и любых независимых приборов альтернативного питания, необходимых для подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщает сайт Киевского городского совета.

Решение принято, чтобы снизить финансовую нагрузку на объединения совладельцев многоквартирных домов, которые будут покупать генераторы на случай отключений электроэнергии.

"В связи с введением военного положения в Украине была разработана городская целевая программа для обеспечения ОСМД независимыми приборами альтернативного питания электроэнергии, а также снижения финансовой нагрузки на совладельцев домов. Объединения совладельцев многоквартирных домов смогут покупать генераторы для собственных нужд, а город будет компенсировать 75% расходов", – говорится в сообщении.

Для получения частичной компенсации необходимо заполнить заявление и подать пакет документов в районные в Киеве государственные администрации.

Контекст:

По инициативе мэра Киева Виталия Кличко в следующем году более чем на 1 млрд грн вырастет помощь социально уязвимым группам населения столицы. Увеличение размера выплат от города коснется около 100 тыс. киевлян.

Теги: Киев, Виталий Кличко, отопительный сезон, Киевсовет, помощь, электроэнергия, ОСМД, выплаты, компенсация
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