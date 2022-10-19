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Кабмин запускает программу "Восстановление" в рамках работы Фонда энергоэффективности

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Кабмин принял постановление, предусматривающее возможность направить средства фонда на восстановление жилых зданий
Кабмин принял постановление, предусматривающее возможность направить средства фонда на восстановление жилых зданий
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины на заседании 18 октября утвердил постановление, которое предусматривает запуск программы "Восстановление" в рамках работы Фонда энергоэффективности. Об этом проинформировал правительственный портал.

Средства фонда, как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, могут направлять на финансирование строительных работ по частичному восстановлению жилых зданий, поврежденных в результате военной агрессии России. 

Кроме того, как сказано в релизе, правительство выделило из резервного фонда госбюджета дополнительные 300 млн грн для Харьковской области и 36,9 млн грн для города Киева на первоочередные работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры.

Контекст:

Фонд энергоэффективности – госучреждение, которое предоставляет инструменты для термореновации многоквартирных домов из объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), говорится на сайте учреждения. В частности, в рамках программы "Енергодім" фонд предлагает компенсировать до 70% расходов на утепление дома. В апреле по этой программе фонд выплатил ОСМД 77 млн грн, отмечает "Укринформ"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кабинет Министров, госбюджет, ОСМД, выплаты, энергоэффективность, финансирование, расходы, Денис Шмыгаль, Кабмин, восстановление
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