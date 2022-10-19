Кабмин запускает программу "Восстановление" в рамках работы Фонда энергоэффективности

Средства фонда, как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, могут направлять на финансирование строительных работ по частичному восстановлению жилых зданий, поврежденных в результате военной агрессии России.

Кроме того, как сказано в релизе, правительство выделило из резервного фонда госбюджета дополнительные 300 млн грн для Харьковской области и 36,9 млн грн для города Киева на первоочередные работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры.