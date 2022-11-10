Киевсовет переименовал 11 улиц. В столице появилась улица Гандзюк

Он напомнил, что киевляне имели возможность проголосовать за варианты новых названий в приложении “Киев цифровой”. Названия, получившие самую большую поддержку, были переданы на рассмотрение и голосование Киевсовета. Всего в столице уже переименовали 204 городских объекта.
На заседании 10 ноября были утверждены новые названия еще 11 объектов.
В Деснянском районе улицу Беломорскую переименовали в улицу Екатерины Гандзюк, улицу Магнитогорскую – в улицу Якова Гнездовского.
В Голосеевском районе улица Ломоносова получила имя погибшей в результате ракетного удара по Харьковской обладминистрации 1 марта волонтера, математика Юлии Здановской.
В Подольском районе улица Северо-Сырецкая стала улицей Виктора Некрасова.
В Днепровском районе бульвар Труда переименовали в бульвар Ивана Котляревского, улицу Генерала Карбышева – в улицу Ирины Бекешкиной, улицу Челябинскую – в улицу Пантелеймона Кулиша.
В Печерском районе улицу Николая Гастелло переименовали в Бусовогорскую.
В Соломенском районе улицу Мамина-Сибиряка переименовали в Вечевую.
В Святошинском районе улица Вали Котика стала улицей Венской.
В Дарницком районе улицу Ижевскую переименовали в Ижкарскую.
После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустил процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями. В Киеве планируют, кроме прочего, переименовать пять станций метро.
Кроме того, в Киеве, Ужгороде, Тернополе, Мукачево, Харькове, Николаеве убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный еще в 1969 году.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Одессы обсудить возможность демонтажа памятника российской царице Екатерине II.
В июне в Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Он будет заниматься, в частности, координацией переименования топонимов и демонтажа советских памятников.