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Киевсовет переименовал 11 улиц. В столице появилась улица Гандзюк

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В Киеве появилась улица имени херсонской активистки Екатерины Гандзюк
В Киеве появилась улица имени херсонской активистки Екатерины Гандзюк
Фото: depositphotos.com

Депутаты Киевсовета на заседании 10 ноября, переименовали еще 11 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

Он напомнил, что киевляне имели возможность проголосовать за варианты новых названий в приложении “Киев цифровой”. Названия, получившие самую большую поддержку, были переданы на рассмотрение и голосование Киевсовета. Всего в столице уже переименовали 204 городских объекта.

На заседании 10 ноября были утверждены новые названия еще 11 объектов.

В Деснянском районе улицу Беломорскую переименовали в улицу Екатерины Гандзюк, улицу Магнитогорскую – в улицу Якова Гнездовского.

В Голосеевском районе улица Ломоносова получила имя погибшей в результате ракетного удара по Харьковской обладминистрации 1 марта волонтера, математика Юлии Здановской.

В Подольском районе улица Северо-Сырецкая стала улицей Виктора Некрасова.

В Днепровском районе бульвар Труда переименовали в бульвар Ивана Котляревского, улицу Генерала Карбышева – в улицу Ирины Бекешкиной, улицу Челябинскую – в улицу Пантелеймона Кулиша.

В Печерском районе улицу Николая Гастелло переименовали в Бусовогорскую.

В Соломенском районе улицу Мамина-Сибиряка переименовали в Вечевую.

В Святошинском районе улица Вали Котика стала улицей Венской.

В Дарницком районе улицу Ижевскую переименовали в Ижкарскую.

Контекст:

После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустил процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями. В Киеве планируют, кроме прочего, переименовать пять станций метро.

Кроме того, в КиевеУжгородеТернополеМукачево, Харькове, Николаеве убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный еще в 1969 году.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Одессы обсудить возможность демонтажа памятника российской царице Екатерине II.

В июне в Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Он будет заниматься, в частности, координацией переименования топонимов и демонтажа советских памятников.

Теги: Киев, Виталий Кличко, депутаты, Киевсовет, декоммунизация, голосование, переименование, Екатерина Гандзюк
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