Киевсовет переименовал 11 улиц. В столице появилась улица Гандзюк

Он напомнил, что киевляне имели возможность проголосовать за варианты новых названий в приложении “Киев цифровой”. Названия, получившие самую большую поддержку, были переданы на рассмотрение и голосование Киевсовета. Всего в столице уже переименовали 204 городских объекта.

На заседании 10 ноября были утверждены новые названия еще 11 объектов.

В Деснянском районе улицу Беломорскую переименовали в улицу Екатерины Гандзюк, улицу Магнитогорскую – в улицу Якова Гнездовского.

В Голосеевском районе улица Ломоносова получила имя погибшей в результате ракетного удара по Харьковской обладминистрации 1 марта волонтера, математика Юлии Здановской.

В Подольском районе улица Северо-Сырецкая стала улицей Виктора Некрасова.

В Днепровском районе бульвар Труда переименовали в бульвар Ивана Котляревского, улицу Генерала Карбышева – в улицу Ирины Бекешкиной, улицу Челябинскую – в улицу Пантелеймона Кулиша.

В Печерском районе улицу Николая Гастелло переименовали в Бусовогорскую.

В Соломенском районе улицу Мамина-Сибиряка переименовали в Вечевую.

В Святошинском районе улица Вали Котика стала улицей Венской.

В Дарницком районе улицу Ижевскую переименовали в Ижкарскую.