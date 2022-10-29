В Киеве назвали улицу именем журналиста Махова

Махов был профессиональным журналистом, воевал в 2015-м, а после полномасштабного вторжения РФ вернулся в ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Генштабе отметили, что 27 октября Киевский горсовет принял решение о переименовании 40 городских объектов, названия которых связаны с РФ и ее сателлитами.

Бывшая улица Жолудева в Святошинском районе столицы переименована в честь Александра Махова, погибшего воина 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Его именем также назвали станцию скоростного трамвая.



"Мне будет неловко каждый раз, когда голос в трамвае объявит: "Следующая станция – "Улица Александра Махова". Каждый раз будет что-то умирать внутри. Но ты это заслужил, друг. Ты мечтал вернуться в Луганск на военной технике. И я уверен, десантно-штурмовые войска исполнят твою мечту. Ты жил как герой. И погиб как герой", – сказал друг Махова, военнослужащий ДШВ ВСУ Евгений Назаренко.

Махов родом из Луганска. В 2014 году был вынужден покинуть родной город, а в 2015-м пошел добровольцем защищать Украину от российско-террористических группировок. Был пулеметчиком, воевал в окрестностях временно оккупированной Горловки.

После демобилизации вернулся в журналистику и постоянно находился в служебных отрядах в районах АТО/ООС как военный корреспондент.

"Саша был одним из лучших журналистов на войне, неоднократно проводил курсы для будущих медийщиков", – отметили в Генштабе.

С началом полномасштабного вторжения войск РФ в Украину сержант запаса Махов снова встал в ряды Вооруженных сил. В составе 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ воевал на изюмском направлении.

4 мая Махов погиб в селе Долгенькое.

"В населенный пункт ворвалась колонна российской бронетехники. Сержант Махов из гранатомета уничтожил вражескую БМП вместе с пятью захватчиками. Российские войска были остановлены, но во время ухода открыли огонь из артиллерии и Саша получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью", – рассказали в Генштабе.