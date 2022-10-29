В Киеве назвали улицу именем журналиста Махова

В Генштабе отметили, что 27 октября Киевский горсовет принял решение о переименовании 40 городских объектов, названия которых связаны с РФ и ее сателлитами.
Бывшая улица Жолудева в Святошинском районе столицы переименована в честь Александра Махова, погибшего воина 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Его именем также назвали станцию скоростного трамвая.
"Мне будет неловко каждый раз, когда голос в трамвае объявит: "Следующая станция – "Улица Александра Махова". Каждый раз будет что-то умирать внутри. Но ты это заслужил, друг. Ты мечтал вернуться в Луганск на военной технике. И я уверен, десантно-штурмовые войска исполнят твою мечту. Ты жил как герой. И погиб как герой", – сказал друг Махова, военнослужащий ДШВ ВСУ Евгений Назаренко.
Махов родом из Луганска. В 2014 году был вынужден покинуть родной город, а в 2015-м пошел добровольцем защищать Украину от российско-террористических группировок. Был пулеметчиком, воевал в окрестностях временно оккупированной Горловки.
После демобилизации вернулся в журналистику и постоянно находился в служебных отрядах в районах АТО/ООС как военный корреспондент.
"Саша был одним из лучших журналистов на войне, неоднократно проводил курсы для будущих медийщиков", – отметили в Генштабе.
С началом полномасштабного вторжения войск РФ в Украину сержант запаса Махов снова встал в ряды Вооруженных сил. В составе 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ воевал на изюмском направлении.
4 мая Махов погиб в селе Долгенькое.
"В населенный пункт ворвалась колонна российской бронетехники. Сержант Махов из гранатомета уничтожил вражескую БМП вместе с пятью захватчиками. Российские войска были остановлены, но во время ухода открыли огонь из артиллерии и Саша получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью", – рассказали в Генштабе.
Махов – переселенец из Луганска, указано в его профиле в Instagram. Он много лет работал на каналах "Украина" и "Украина 24", осенью 2021-го перешел на канал "Дом". Вел подкаст "Военкор".
У Махова был позывной Журналист. В постах в Facebook он рассказывал о своих буднях на войне.
В начале апреля Махов сделал предложение своей девушке – журналистке Анастасии Блищик. 28 апреля Махов сообщал, что получил осколочное ранение, но остается в строю, и шутил: "До свадьбы заживут все раны".
Последний пост журналиста датирован 30 апреля, он посвящен боевым действиям в районе Изюма.