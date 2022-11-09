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В Харькове демонтировали бюст Пушкина

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Бюст Пушкина убрали с площади Поэзии
Бюст Пушкина убрали с площади Поэзии
Скриншот: Харківська міська рада / Telegram

Харьковские власти демонтировали бюст российского Александра Пушкина на площади Поэзии в центре города и отправили на "ответственное хранение". Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета в Telegram.

В пресс-службе отметили, что Харьков – один из самых пострадавших от российского вторжения городов Украины.

"В городском совете понимают чувства харьковчан, которые не желают видеть в своем городе российские топонимы и разделяют их желание переосмыслить культурную и историческую среду города", – говорится в сообщении.

Горсовет показал кадры демонтажа бюста и добавил, что этот памятник, а возможно, и другие должны быть сохранены, но как именно – будут решать харьковчане уже в мирное время, после победы Украины.

В частности, отметили в пресс-службе, бюст Пушкина может стать частью экспозиции, посвященной украинскому национально-освободительному движению, "ведь более 100 лет назад, еще перед революцией 1917 года, его собирались снести активисты этого движения".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Украине после полномасштабного вторжения России 24 февраля начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники. В частности, памятники Пушкину. Их демонтировали в КиевеНиколаеве.

26 сентября памятник Пушкину в Харькове облили "кровью".

В ноябре бюст Пушкину на площади Поэзии в Харькове обложили мешками с песком. В горсовете поясняли, что это сделано в соответствии с рекомендациям Института национальной памяти – "до дальнейшего решения вопроса во избежание актов вандализма". В горсовете заявили также, что, поскольку памятник имеет статус национального значения, вопрос о его переносе должен решать Кабмин.

Теги: Харьков, памятник, горсовет, поэзия, война России против Украины, Александр Пушкин, бюст, демонтаж
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