Памятник Екатерине ІІ в Одессе заградили деревянными щитами, большинство горожан проголосовали за его демонтаж

В последние недели памятник неоднократно обливали красной краской и расписывали разными лозунгами, а 2 ноября на голову статуи надели колпак палача, на руку повесили удавку. Памятник выглядел так:

Фото: Владислав Балинский / Facebook

... и так:

Фото: Петр Обухов / Facebook

Месяц, с 20 сентября по 20 октября, на городской платформе "Социально активный гражданин" проходил опрос, как должна быть решена судьба памятника. Принять участие мог любой, но учитывались голоса граждан, имеющих регистрацию в Одессе. Проверка и подсчет голосов уже завершились – большинство принявших участие высказались за демонтаж памятника.

Скриншот: citizen.omr.gov.ua

Мэр города Геннадий Труханов, который на сессии 28 сентября был в числе воздержавшихся при голосовании за демонтаж памятника (Одесский горсовет тогда провалил голосование), 5 ноября заявил, что поддерживает решение горожан, принявших участие в опросе.

"Несмотря на войну, которая идет в нашей стране, нам удалось соблюсти законную демократическую процедуру. Вопреки попыткам провокаторов дестабилизировать ситуацию в городе, наша громада сохранила верность демократическим ценностям. Я благодарен каждому одесситу, который принял участие в голосовании", – написал он в Facebook.

Вопрос демонтажа вынесут на следующую сессию горсовета, сказал Труханов.

"Со своей стороны я уже обратился к профильной комиссии горсовета с просьбой провести заседание и подготовить соответствующий проект решения. Убежден, что результаты свободного голосования на платформе "Социально активный гражданин" будут учтены депутатами городского совета, за которыми остается принятие окончательного решения. Лично я буду голосовать за демонтаж памятника и перенос его в парк имперского и советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад. В ближайшее время в этом вопросе будет поставлена окончательная точка – в рамках общепринятых демократических норм и действующего украинского законодательства", – заявил он.

Следующая сессия горсовета назначена на 30 ноября, сообщил депутат горсовета от фракции "Европейская солидарность" Петр Обухов.

Он надеется, что на этой сессии "мы наконец избавимся и от других маркеров русского мира в нашем городе – памятника Суворову, русских названий улиц".