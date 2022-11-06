Памятник Екатерине ІІ в Одессе заградили деревянными щитами, большинство горожан проголосовали за его демонтаж

В последние недели памятник неоднократно обливали красной краской и расписывали разными лозунгами, а 2 ноября на голову статуи надели колпак палача, на руку повесили удавку. Памятник выглядел так:
... и так:
Месяц, с 20 сентября по 20 октября, на городской платформе "Социально активный гражданин" проходил опрос, как должна быть решена судьба памятника. Принять участие мог любой, но учитывались голоса граждан, имеющих регистрацию в Одессе. Проверка и подсчет голосов уже завершились – большинство принявших участие высказались за демонтаж памятника.
Мэр города Геннадий Труханов, который на сессии 28 сентября был в числе воздержавшихся при голосовании за демонтаж памятника (Одесский горсовет тогда провалил голосование), 5 ноября заявил, что поддерживает решение горожан, принявших участие в опросе.
"Несмотря на войну, которая идет в нашей стране, нам удалось соблюсти законную демократическую процедуру. Вопреки попыткам провокаторов дестабилизировать ситуацию в городе, наша громада сохранила верность демократическим ценностям. Я благодарен каждому одесситу, который принял участие в голосовании", – написал он в Facebook.
Вопрос демонтажа вынесут на следующую сессию горсовета, сказал Труханов.
"Со своей стороны я уже обратился к профильной комиссии горсовета с просьбой провести заседание и подготовить соответствующий проект решения. Убежден, что результаты свободного голосования на платформе "Социально активный гражданин" будут учтены депутатами городского совета, за которыми остается принятие окончательного решения. Лично я буду голосовать за демонтаж памятника и перенос его в парк имперского и советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад. В ближайшее время в этом вопросе будет поставлена окончательная точка – в рамках общепринятых демократических норм и действующего украинского законодательства", – заявил он.
Следующая сессия горсовета назначена на 30 ноября, сообщил депутат горсовета от фракции "Европейская солидарность" Петр Обухов.
Он надеется, что на этой сессии "мы наконец избавимся и от других маркеров русского мира в нашем городе – памятника Суворову, русских названий улиц".
Памятник Екатерине II в Одессе находится в историческом центре города, на Екатерининской площади. Он был установлен в 1900 году. После революции 1917 года памятник снесли, остатки бронзовых скульптур хранились в краеведческом музее города, в 2007-м в ходе реставрации площади монумент вернули на прежнее место.
Нынешнее официальное название – "Памятник основателям Одессы" (у ног статуи императрицы стоят скульптуры адмирала Хосе де Рибаса, инженера Франсуа де Волана и князей Григория Потемкина и Платона Зубова). С названием связан один из мифов об Одессе, выгодный РФ. Как объясняют местные историки, Екатерина ІІ не имеет никакого отношения к основанию города и ни разу там не была (детально об истории памятника и мифах – в материале "ГОРДОН").
РФ продолжает эксплуатировать миф об "основательнице". В частности, подобное заявление 27 октября сделал президент РФ Владимир Путин. "Одесса действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит", – сказал он, цитирует РБК.