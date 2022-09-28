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Одесский городской совет провалил голосование за демонтаж памятника Екатерине II – Гончаренко

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В Одессе депутаты не смогли проголосовать за демонтаж памятника российской императрице Екатерине II
В Одессе депутаты не смогли проголосовать за демонтаж памятника российской императрице Екатерине II
Фото: depositphotos.com

Одесский городской совет провалил голосование за демонтаж памятника российской императрице Екатерине II. Об этом 28 сентября сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

"Наша депутатская группа инициировала это предложение и голосовала за. Но мы видим, что Труханов [мэр Одессы Геннадий Труханов] и компания очень хотят оставить памятник палачу украинского народа. Екатерину нужно сносить. Это единственное верное решение. Чем дольше мы будем тянуть, тем больше Россия и русский мир будут манипулировать этой темой и пытаться повлиять на Одессу и одесситов", – написал он.



Контекст:

Памятник Екатерине II в Одессе находится в историческом центре города, на Екатерининской площади. Он был установлен в 1900 году. После революции 1917 года памятник снесли, остатки бронзовых скульптур хранились в краеведческом музее города, в 2007-м в ходе реставрации площади монумент вернули на прежнее место.

Нынешнее официальное название – "Памятник основателям Одессы" (у ног статуи императрицы стоят скульптуры адмирала Хосе де Рибаса, инженера Франсуа де Волана и князей Григория Потемкина и Платона Зубова). С названием связан один из мифов об Одессе, выгодный РФ. Как объясняют местные историки, Екатерина ІІ не имеет никакого отношения к основанию города и ни разу там не была (детально об истории памятника и мифах – в материале "ГОРДОН").

Были поданы несколько судебных исков с попыткой отменить возвращение памятника. Споры о памятнике обострились после начала полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля 2022 года. На сайте президента Украины было обнародовано две петиции, авторы которых предлагают убрать памятник, обе были поддержаны.

Труханов в интервью, вышедшем 28 августа, заявил, что он против сноса памятников, в том числе российской императрице.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 31 августа высказался в поддержку демонтажа памятника.

18 сентября в Одессе прошел митинг за снос памятника Екатерине II.

Теги: Украина, Одесса, памятник, Алексей Гончаренко, голосование, Екатерина II, демонтаж
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