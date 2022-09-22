Труханов о памятнике Екатерине II в Одессе: Есть предложение создать парк имперского и советского прошлого

"Мы запустили эту процедуру, потом запускается процедура, чтобы люди высказались. Мы такую же процедуру соблюли, когда убирали указатели на города-герои РФ и Беларуси. Мы провели заседание исполнительного комитета, на котором приняли решение убрать: это не города – наши побратимы, таких братьев у нас нет и больше, наверное, никогда не будет. И мы демонстративно – не ночью, не варварски, ничего там не закрашивали – сняли и дали информацию, что таких городов-побратимов у Одессы нет. Точно так же мы будем поступать по всем направлениям", – сказал Труханов.

По его словам, в данном вопросе нужно придерживаться "процедур цивилизованного общества".

"Вы знаете, не я устанавливал этот памятник. И вообще, говоря об отношении: памятник-то называется не "Екатерине", а "основателям города". Поэтому, когда его ставили, надо было и правильно написать – не "Екатерина II", а написать "Памятник основателям города", не расставлять такие акценты. Ну бог с ним, это уже сделано. Поэтому сегодня примем решение. Есть предложение создать парк имперского и советского прошлого. Есть такие парки в Европе. Будет принято решение переместить туда какие-то фигуры, какие-то скульптуры, какие-то памятники – и, пожалуйста, кто хочет, пускай приходит, смотрит на те моменты, те страницы истории, которые не вырубить топором", – отметил мэр.

Он подчеркнул, что СМИ не всегда корректно подают информацию о его позиции по поводу этого памятника.

"Что касается того, что будет вместо этого. Есть у нас мысли и по этому поводу. Тоже, опираясь на историю этого места, этой площади, – достаточно красивые решения. Мы тоже готовим определенные предложения со своей стороны. Но мне говорят: "Труханов против сноса". Мне задают вопрос: "Вы будете сносить памятник? Возьмете кувалду и снесете?" Я говорю: "Нет, я против сноса таким способом". Что делают журналисты? [Говорят:] "Труханов против". Берут мою речь: "Я против сноса". Но дальше они не показывают, что я сказал – что я против сноса кувалдой: приходить, разбивать вдребезги или что-либо делать", – резюмировал Труханов.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube