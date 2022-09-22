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Труханов о памятнике Екатерине II в Одессе: Есть предложение создать парк имперского и советского прошлого

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Труханов: Не я устанавливал этот памятник
Труханов: Не я устанавливал этот памятник
Фото: Геннадий Труханов / Facebook

В Одессе могут создать парк имперского и советского прошлого. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил мэр города Геннадий Труханов, комментируя инициативу о сносе памятника российской императрице Екатерине II.

"Мы запустили эту процедуру, потом запускается процедура, чтобы люди высказались. Мы такую же процедуру соблюли, когда убирали указатели на города-герои РФ и Беларуси. Мы провели заседание исполнительного комитета, на котором приняли решение убрать: это не города – наши побратимы, таких братьев у нас нет и больше, наверное, никогда не будет. И мы демонстративно – не ночью, не варварски, ничего там не закрашивали – сняли и дали информацию, что таких городов-побратимов у Одессы нет. Точно так же мы будем поступать по всем направлениям", – сказал Труханов.

По его словам, в данном вопросе нужно придерживаться "процедур цивилизованного общества".

"Вы знаете, не я устанавливал этот памятник. И вообще, говоря об отношении: памятник-то называется не "Екатерине", а "основателям города". Поэтому, когда его ставили, надо было и правильно написать – не "Екатерина II", а написать "Памятник основателям города", не расставлять такие акценты. Ну бог с ним, это уже сделано. Поэтому сегодня примем решение. Есть предложение создать парк имперского и советского прошлого. Есть такие парки в Европе. Будет принято решение переместить туда какие-то фигуры, какие-то скульптуры, какие-то памятники – и, пожалуйста, кто хочет, пускай приходит, смотрит на те моменты, те страницы истории, которые не вырубить топором", – отметил мэр.

Он подчеркнул, что СМИ не всегда корректно подают информацию о его позиции по поводу этого памятника.

"Что касается того, что будет вместо этого. Есть у нас мысли и по этому поводу. Тоже, опираясь на историю этого места, этой площади, – достаточно красивые решения. Мы тоже готовим определенные предложения со своей стороны. Но мне говорят: "Труханов против сноса". Мне задают вопрос: "Вы будете сносить памятник? Возьмете кувалду и снесете?" Я говорю: "Нет, я против сноса таким способом". Что делают журналисты? [Говорят:] "Труханов против". Берут мою речь: "Я против сноса". Но дальше они не показывают, что я сказал – что я против сноса кувалдой: приходить, разбивать вдребезги или что-либо делать", – резюмировал Труханов.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Памятник Екатерине II в Одессе находится в историческом центре города, на Екатерининской площади. Он был установлен в 1900 году. После революции 1917 года памятник снесли, остатки бронзовых скульптур хранились в краеведческом музее города, в 2007-м в ходе реставрации площади монумент вернули на прежнее место.

Нынешнее официальное название – "Памятник основателям Одессы" (у ног статуи императрицы стоят скульптуры адмирала Хосе де Рибаса, инженера Франсуа де Волана и князей Григория Потемкина и Платона Зубова). С названием связан один из мифов об Одессе, выгодный РФ. Как объясняют местные историки, Екатерина ІІ не имеет никакого отношения к основанию города и ни разу там не была (детально об истории памятника и мифах – в материале "ГОРДОН").

Были поданы несколько судебных исков с попыткой отменить возвращение памятника. Споры о памятнике обострились после начала полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля 2022 года. На сайте президента Украины было обнародовано две петиции, авторы которых предлагают убрать памятник, обе были поддержаны.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью, вышедшем 28 августа, заявил, что он против сноса памятников, в том числе российской императрице.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 31 августа высказался в поддержку демонтажа памятника.

18 сентября в Одессе прошел митинг за снос памятника Екатерине II.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Одесса, памятник, снос, Геннадий Труханов, мэр Одессы, Екатерина II
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