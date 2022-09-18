"Екатерина = Путин". В Одессе состоялся протест возле памятника Екатерине II

Протестующие пришли к памятнику с плакатами "Снести", "Убийца", "Екатерина = Путин" и другими. Они скандировали "Слава Украине!", "Путин х...йло", "Трухаров черт".
Позже к ним подошла полиция. После общения с правоохранителями участники акции разошлись.
"Думская" пишет, что у памятника "Екатерине II" собралось около 20 человек.
"Екатерина делала то, что сейчас делает Путин", - сказал один из участников акции.
Митингующие приклеили на памятник плакаты с перечнем преступлений императрицы против Украины.
Памятник Екатерине II в Одессе находится в историческом центре города на Екатерининской площади. Он был установлен в 1900 году. После революции 1917 года памятник снесли, остатки бронзовых скульптур хранились в краеведческом музее города, в 2007-м в ходе реставрации площади монумент вернули на прежнее место.
Нынешнее официальное название – "Памятник основателям Одессы" (у ног статуи императрицы стоят скульптуры адмирала Хосе де Рибаса, инженера Франсуа де Волана и князей Григория Потемкина и Платона Зубова). С названием связан один из мифов об Одессе, выгодный РФ. Как объясняют местные историки, Екатерина ІІ не имеет никакого отношения к основанию города и ни разу там не была (детально об истории памятника и мифах – в материале "ГОРДОН").
Были поданы несколько судебных исков с попыткой отменить возвращение памятника. Споры о памятнике обострились после начала полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля 2022 года. На сайте президента Украины было обнародовано две петиции, авторы которых предлагают убрать памятник, обе были поддержаны.
Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью, вышедшем 28 августа, заявил, что против сноса памятников, в том числе российской императрице.
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 31 августа высказался в поддержку демонтажа памятника.