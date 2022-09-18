"Екатерина = Путин". В Одессе состоялся протест возле памятника Екатерине II

Протестующие пришли к памятнику с плакатами "Снести", "Убийца", "Екатерина = Путин" и другими. Они скандировали "Слава Украине!", "Путин х...йло", "Трухаров черт".

Позже к ним подошла полиция. После общения с правоохранителями участники акции разошлись.

"Думская" пишет, что у памятника "Екатерине II" собралось около 20 человек.

"Екатерина делала то, что сейчас делает Путин", - сказал один из участников акции.

Митингующие приклеили на памятник плакаты с перечнем преступлений императрицы против Украины.