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На памятнике Екатерине II в Одессе появились красный колпак палача и удавка. Фото

С начала полномасштабного вторжения возобновились дискуссии о сносе памятника
С начала полномасштабного вторжения возобновились дискуссии о сносе памятника
Фото: Суспільне Одеса / Telegram

В Одессе в очередной раз облили красной краской памятник Екатерине II, а также вложили в руку императрицы удавку. Соответствующие фото опубликовало "Общественное. Одесса".

На снимках также видно, что памятник залит красной краской.

Как пояснил Общественному председатель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский, который и повесил на памятник атрибуты палача, это сделали для того, чтобы вид монумента соответствовал отношению Екатерины II к Украине.

Контекст:

Памятник Екатерине II в Одессе находится в историческом центре города, на Екатерининской площади. Он был установлен в 1900 году. После революции 1917 года памятник снесли, остатки бронзовых скульптур хранились в краеведческом музее города, в 2007-м в ходе реставрации площади монумент вернули на прежнее место.

Нынешнее официальное название – "Памятник основателям Одессы" (у ног статуи императрицы стоят скульптуры адмирала Хосе де Рибаса, инженера Франсуа де Волана и князей Григория Потемкина и Платона Зубова). С названием связан один из мифов об Одессе, выгодный РФ. Как объясняют местные историки, Екатерина ІІ не имеет никакого отношения к основанию города и ни разу там не была (детально об истории памятника и мифах – в материале "ГОРДОН").

Были поданы несколько судебных исков с попыткой отменить возвращение памятника. Споры о памятнике обострились после начала полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля 2022 года. На сайте президента Украины было обнародовано две петиции, авторы которых предлагают убрать памятник, обе были поддержаны.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью, вышедшем 28 августа, заявил, что он против сноса памятников, в том числе российской императрице.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 31 августа высказался в поддержку демонтажа памятника.

18 сентября в Одессе прошел митинг за снос памятника Екатерине II.

28 сентября Одесский городской совет провалил голосование за демонтаж памятника российской императрице Екатерине II.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Одесса, памятник, Екатерина II
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