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В Харькове памятник Пушкину обложили мешками с песком. Горсовет говорит, что это сделано по рекомендации УИНП

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Бюст Пушкину на площади Поэзии в Харькове обложили мешками с песком
Бюст Пушкину на площади Поэзии в Харькове обложили мешками с песком
Фото: Харьков 1654 Город-герой ️/ Telegram

Бюст Пушкину на площади Поэзии в Харькове обложили мешками с песком, соответствующие фото появились 9 ноября в местных Telegram-пабликах.

Издание "Об'єктив" пишет, что еще 6 ноября мешков у памятника не было.

Пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко объяснил в Facebook, что мешками Пушкина обложили в соответствии с рекомендациям Института национальной памяти от 1 ноября. В них говорится, что "при условии, когда целостное перемещение технически невозможно, следует закрыть эти объекты временными конструкциями до дальнейшего решения вопроса во избежание актов вандализма".

"Относительно судьбы памятника Пушкина было обращение в военно-гражданскую администрацию Харьковской области, и там ответили, что поскольку он имеет статус национального значения, вопрос о его переносе должен решать Кабинет Министров Украины", – добавил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid04wjShjsarEwB2MKWE8DC7dURvMfsz9UevJTiDNr2eYVWAVKvTYpSFoHJmv5A7qZPl&id=100002050869907

Контекст:

В Украине после полномасштабного вторжения России 24 февраля начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники. В частности, памятники Пушкину. Их демонтировали в КиевеНиколаеве.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Харьков, памятник, Александр Пушкин
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