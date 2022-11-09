В Харькове памятник Пушкину обложили мешками с песком. Горсовет говорит, что это сделано по рекомендации УИНП

Бюст Пушкину на площади Поэзии в Харькове обложили мешками с песком Фото: Харьков 1654 Город-герой ️/ Telegram

Издание "Об'єктив" пишет, что еще 6 ноября мешков у памятника не было.

Пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко объяснил в Facebook, что мешками Пушкина обложили в соответствии с рекомендациям Института национальной памяти от 1 ноября. В них говорится, что "при условии, когда целостное перемещение технически невозможно, следует закрыть эти объекты временными конструкциями до дальнейшего решения вопроса во избежание актов вандализма".

"Относительно судьбы памятника Пушкина было обращение в военно-гражданскую администрацию Харьковской области, и там ответили, что поскольку он имеет статус национального значения, вопрос о его переносе должен решать Кабинет Министров Украины", – добавил он.