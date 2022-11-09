В Ужгороде убрали памятник "советским освободителям", власти предложили замену

Глава Закарпатской ОГА Виктор Никита сообщил, что на месте советского пережитка может появиться памятник в честь украинских героев – закарпатских штурмовиков 128-й бригады.

"Профильный департамент ОВА уже получил задачу собрать группу экспертов, представителей гражданского общества, семей военных и других для наработки концепта", – сказал он.