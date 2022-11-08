В Одесской ОВА уверены, что памятник Екатерине II демонтируют в ближайшее время

"Могу говорить, что четыре фигуры так называемой композиции "Основателям Одессы" вернутся туда, где они и были, – в музей. Что касается фигуры Екатерины, которая не имеет никакой художественной ценности – возможно, выглядит для кого-то хорошо, но ценности не имеет, – она будет в безопасном месте. Это будет именно демонтаж, это не будет разрушением. Но ей найдется место, и она там будет находиться. Думаю, в ближайшее время этот вопрос будет закрыт", – сказал он.

В эфире "24 канала" 8 ноября Братчук отмечал, что решение должен принять Одесский горсовет.

6 ноября памятник Екатерине ІІ в центре Одессы обнесли оградой из деревянных щитов. Позже саму статую закрыли черной полиэтиленовой пленкой, а на ограждении появилась надпись, что ведутся подготовительные работы по демонтажу памятника.

Мэр города Геннадий Труханов, который на сессии 28 сентября был в числе воздержавшихся при голосовании за демонтаж памятника (Одесский горсовет тогда провалил голосование), 5 ноября заявил, что поддерживает решение горожан, принявших участие в опросе.