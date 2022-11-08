В Одесской ОВА уверены, что памятник Екатерине II демонтируют в ближайшее время

"Могу говорить, что четыре фигуры так называемой композиции "Основателям Одессы" вернутся туда, где они и были, – в музей. Что касается фигуры Екатерины, которая не имеет никакой художественной ценности – возможно, выглядит для кого-то хорошо, но ценности не имеет, – она будет в безопасном месте. Это будет именно демонтаж, это не будет разрушением. Но ей найдется место, и она там будет находиться. Думаю, в ближайшее время этот вопрос будет закрыт", – сказал он.
В эфире "24 канала" 8 ноября Братчук отмечал, что решение должен принять Одесский горсовет.
6 ноября памятник Екатерине ІІ в центре Одессы обнесли оградой из деревянных щитов. Позже саму статую закрыли черной полиэтиленовой пленкой, а на ограждении появилась надпись, что ведутся подготовительные работы по демонтажу памятника.
Мэр города Геннадий Труханов, который на сессии 28 сентября был в числе воздержавшихся при голосовании за демонтаж памятника (Одесский горсовет тогда провалил голосование), 5 ноября заявил, что поддерживает решение горожан, принявших участие в опросе.
Памятник Екатерине II в Одессе находится в историческом центре города, на Екатерининской площади. Он был установлен в 1900 году. После революции 1917 года памятник снесли, остатки бронзовых скульптур хранились в краеведческом музее города, в 2007-м в ходе реставрации площади монумент вернули на прежнее место.
Нынешнее официальное название – "Памятник основателям Одессы" (у ног статуи императрицы стоят скульптуры адмирала Хосе де Рибаса, инженера Франсуа де Волана и князей Григория Потемкина и Платона Зубова). С названием связан один из мифов об Одессе, выгодный РФ. Как объясняют местные историки, Екатерина ІІ не имеет никакого отношения к основанию города и ни разу там не была (детально об истории памятника и мифах – в материале "ГОРДОН").
РФ продолжает эксплуатировать миф об "основательнице". В частности, подобное заявление 27 октября сделал президент РФ Владимир Путин. "Одесса – действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит", – сказал он, цитирует РБК.