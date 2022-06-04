Здание Харьковской ОГА не подлежит восстановлению – Синегубов

"Уже есть вывод экспертов, что здание восстановлению не подлежит", – сказал Синегубов.

По его словам, в день обстрела в ОГА должно было состояться совещание, но он работники администрации опоздали.

1 марта оккупанты нанесли удар по центру Харькова, здание ОГА было значительно повреждено, всего в городе в тот день в результате российской агрессии погибло 29 человек, сообщал Синегубов. Фотограф Павел Дорогой, который снимал Синегубова в уже разрушенном рабочем кабинете, отмечал, что глава ОГА "разминулся с ракетой на 15 минут".