Кличко инициировал увеличение расходов на поддержку малообеспеченных киевлян на 1 млрд грн

"Мы понимаем, что из-за войны большое количество киевлян оказалось в затруднительном положении и нуждается в дополнительной поддержке. Город также заботится о защитниках Украины и членах их семей. Поддержка наших воинов – один из главных приоритетов. Киев находит возможность повысить социальные стандарты для малозащищенных слоев населения. Поэтому мы инициируем изменения в программу "Забота. Навстречу киевлянам" и увеличиваем расходы на поддержку отдельных категорий киевлян", – заявил Кличко.

Изменения коснутся около 100 тыс. человек. В частности, город планирует увеличить в 1,5–2 раза материальную помощь следующим категориям:

лицам с инвалидностью I группы подгруппы А – до 2500 грн;

детям с инвалидностью подгруппы А, детям с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство, детям-сиротам – до 2500 грн;

лицам с инвалидностью I группы, детям с инвалидностью, детям, над которыми установлена опека или попечительство, получателям пособия на детей с тяжелыми перинатальными поражениями, врожденными пороками развития и редкими орфанными заболеваниями – до 2000 грн.

Дополнительные выплаты в размере 1000 грн предусмотрены для лиц с инвалидностью II группы, которые получают государственную помощь.

Новые единовременные выплаты получат семьи, воспитывающие трех и более детей, – из расчета два прожиточных минимума на ребенка.

В полтора раза увеличат расходы на материальную помощь киевлянам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Также увеличивается размер материальной помощи ветеранам войны и членам их семей. В частности, ежегодная помощь киевлянам – ветеранам войны с инвалидностью I группы увеличится с 20 до 30 тыс. грн, II группы – с 10 до 20 тыс. грн.

Кроме того, увеличатся расходы на покупку лекарств и медицинских изделий для участников АТО и почти в два раза – на социально-психологическую помощь ветеранам войны. Изменения также предусматривают частичную компенсацию покупки машины для киевлян, потерявших конечности во время защиты Украины.