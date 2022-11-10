ГОРДОН
 
 
КИЕВ

Кличко инициировал увеличение расходов на поддержку малообеспеченных киевлян на 1 млрд грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Виталий Кличко: Киев находит возможность повысить социальные стандарты для малозащищенных слоев населения
Виталий Кличко: Киев находит возможность повысить социальные стандарты для малозащищенных слоев населения
Фото: kyivcity.gov.ua

Поддержку малозащищенных слоев населения Киева в следующем году планируют увеличить более чем на 1 млрд грн. Проект соответствующего решения депутаты Киевсовета приняли сегодня на заседании. Изменения в городскую целевую программу "Забота. Навстречу киевлянам" инициировал мэр столицы Виталий Кличко, сообщает сайт КГГА.

"Мы понимаем, что из-за войны большое количество киевлян оказалось в затруднительном положении и нуждается в дополнительной поддержке. Город также заботится о защитниках Украины и членах их семей. Поддержка наших воинов – один из главных приоритетов. Киев находит возможность повысить социальные стандарты для малозащищенных слоев населения. Поэтому мы инициируем изменения в программу "Забота. Навстречу киевлянам" и увеличиваем расходы на поддержку отдельных категорий киевлян", – заявил Кличко.

Изменения коснутся около 100 тыс. человек. В частности, город планирует увеличить в 1,5–2 раза материальную помощь следующим категориям:

  • лицам с инвалидностью I группы подгруппы А – до 2500 грн;
  • детям с инвалидностью подгруппы А, детям с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство, детям-сиротам – до 2500 грн;
  • лицам с инвалидностью I группы, детям с инвалидностью, детям, над которыми установлена опека или попечительство, получателям пособия на детей с тяжелыми перинатальными поражениями, врожденными пороками развития и редкими орфанными заболеваниями – до 2000 грн.

Дополнительные выплаты в размере 1000 грн предусмотрены для лиц с инвалидностью II группы, которые получают государственную помощь.

Новые единовременные выплаты получат семьи, воспитывающие трех и более детей, – из расчета два прожиточных минимума на ребенка.

В полтора раза увеличат расходы на материальную помощь киевлянам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Также увеличивается размер материальной помощи ветеранам войны и членам их семей. В частности, ежегодная помощь киевлянам – ветеранам войны с инвалидностью I группы увеличится с 20 до 30 тыс. грн, II группы – с 10 до 20 тыс. грн.

Кроме того, увеличатся расходы на покупку лекарств и медицинских изделий для участников АТО и почти в два раза – на социально-психологическую помощь ветеранам войны. Изменения также предусматривают частичную компенсацию покупки машины для киевлян, потерявших конечности во время защиты Украины.

Теги: КГГА
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Никогда не переставай бороться за то, что любишь". Андрей Шевченко поздравил сына с 16-летием
"Никогда не переставай бороться за то, что любишь". Андрей Шевченко поздравил сына с 16-летием
С откровенным декольте и в коротком платье. Внучка Ротару прогулялась по Манхэттену
С откровенным декольте и в коротком платье. Внучка Ротару прогулялась по Манхэттену
Никитюк снялась в миниатюрных трусах
Никитюк снялась в миниатюрных трусах
"Сотрем в порошок монстра". Денисенко стихами будет собирать деньги, чтобы обогреть мужа
"Сотрем в порошок монстра". Денисенко стихами будет собирать деньги, чтобы обогреть мужа
"Огонь! А пуговица не застегивается!" 40-летняя Мейхер засветила глубокое декольте
"Огонь! А пуговица не застегивается!" 40-летняя Мейхер засветила глубокое декольте
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне
"Наконец-то кто-то без ботокса и филеров". В сети обсуждают новый выход звезды "Секса в большом городе"
"Наконец-то кто-то без ботокса и филеров". В сети обсуждают новый выход звезды "Секса в большом городе"
49-летняя Клум и ее 33-летний муж поцеловались, не сводя глаз с камеры. Фото
49-летняя Клум и ее 33-летний муж поцеловались, не сводя глаз с камеры. Фото
Никитюк показала, как позировала в Киеве ночью на мосту. Фото
Никитюк показала, как позировала в Киеве ночью на мосту. Фото
"Она сошла с ума. Позор". В сети раскритиковали 63-летнюю Мадонну, которая облизала собачью миску
"Она сошла с ума. Позор". В сети раскритиковали 63-летнюю Мадонну, которая облизала собачью миску
Loboda показала, как выглядит после гастролей по США
Loboda показала, как выглядит после гастролей по США
"Жизнь продолжается". Tarabarova ждет третьего ребенка
"Жизнь продолжается". Tarabarova ждет третьего ребенка
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец
Dantes показал, чем его накормил проводник поезда "Укразалізниці"
Dantes показал, чем его накормил проводник поезда "Укразалізниці"
Четыре фильма об Украине номинированы на Европейскую кинопремию. Награждение состоится в декабре
Четыре фильма об Украине номинированы на Европейскую кинопремию. Награждение состоится в декабре
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (152697)
2
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании (148277)
3
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео (87429)
4
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман (61734)
5
"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом (59184)
6
"Я всегда думала, что она гонит". Актриса Тышкевич рассказала о пророссийской позиции Байрак (55216)
7
48-летняя Наталья Егорова снялась в полный рост в широких подвернутых джинсах и пуловере с глубоким вырезом (47856)
8
"Ого, как изменился". Первая жена Притулы показала новые фото их повзрослевшего сына и своей дочери от новых отношений (46022)
 
 
 
 