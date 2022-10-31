В киевском метро с 1 ноября увеличат интервалы движения поездов

"Специалисты постоянно проводят мониторинг пассажиропотоков на станциях киевского метро. В соответствии с этими показателями отрегулировали графики движения и увеличили интервалы между поездами", – говорится в сообщении.

В КГГА подчеркнули, что такой режим работы метро позволит более экономно потреблять электроэнергию.

В то же время, отметили в администрации, безопасность пассажиров – в приоритете, поэтому все пассажирские зоны метрополитена "остаются с должным уровнем освещения".