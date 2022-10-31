В киевском метро с 1 ноября увеличат интервалы движения поездов

"Специалисты постоянно проводят мониторинг пассажиропотоков на станциях киевского метро. В соответствии с этими показателями отрегулировали графики движения и увеличили интервалы между поездами", – говорится в сообщении.
В КГГА подчеркнули, что такой режим работы метро позволит более экономно потреблять электроэнергию.
В то же время, отметили в администрации, безопасность пассажиров – в приоритете, поэтому все пассажирские зоны метрополитена "остаются с должным уровнем освещения".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Киевский метрополитен работал с ограничениями, а проезд в нем сделали бесплатным. В мае Киев возобновил плату за проезд в коммунальном транспорте, в том числе в метро.
До начала сентября интервал движения поездов в киевском метро составлял 5–7 минут в час пик и 10–15 минут в другое время. С 5 сентября Киевский метрополитен сократил интервал движения до 3–4 минут в пиковые часы, в межпиковые – до 6 минут.