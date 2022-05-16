Киев возобновил плату за проезд в коммунальном транспорте. Метро продолжит работать и в качестве бомбоубежища

"Такое решение город принял в связи с тем, что в столицу возвращаются горожане, поэтому нужно возобновлять полноценную работу общественного транспорта. А для этого нужно закупать горючее, запчасти для ремонта, платить за электроэнергию и платить заработную плату работникам транспортных предприятий. Все это немалые средства, которых в бюджете нет из-за отсутствия поступлений", – пояснил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Оплатить проезд пассажиры могут транспортными картами через платежные приложения и мобильное приложение "Киев цифровой". Цена осталась прежней – 8 грн за поездку. Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 6.00 до 22.00.

Поезда метро сейчас ходят так:

на "красной" линии – от станции "Академгородок" до станции "Лесная";

на "синей" линии – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

на "зеленой" линии: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" – "Театральная"; "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта". Без остановки поезда следуют мимо станций "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк". Возобновила работу станция метро "Кловская".

Интервал движения поездов сокращен. На всех линиях интервал составляет 5–7 минут в час пик, 10–15 минут в другое время.

Продолжена работа наземного общественного транспорта – с сегодняшнего дня он работает с 6.00 до 22.30.

"Подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытия. При воздушной тревоге движение на открытых участках приостанавливается", – говорится в сообщении.

Пресс-служба КГГА уточнила в Telegram, что для использования подземных станций метро в качестве укрытия при воздушной тревоге нужно пройти через турникеты ручного контроля возле контролера.

"В случае воздушной тревоги движение по наземному участку красной линии будет приостанавливаться. Также не курсируют поезда по "зеленой" линии через Южный мост", – добавили в КГГА.

Об увеличении стоимости проезда сейчас речь не идет, отмечал 7 мая мэр Киева Виталий Кличко.