В Киеве планируют вернуть плату за проезд в общественном транспорте – Кличко

"На ближайшей сессии Киевсовета депутаты вновь будут рассматривать вопрос введения платы за проезд в коммунальном транспорте. Сложная ситуация с наполнением бюджета, нам нужны также деньги на расходы, касающиеся и горючего, и заработных плат в коммунальном предприятии "Киевпастранс", которое осуществляет перевозку пассажиров. Поэтому мы возвращаемся к оплате проезда в нашем городе. Об увеличении стоимости проезда сейчас речь не идет", – сказал он.

Контекст: Плату за проезд в Киеве отменили 24 февраля – в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.