Киевский метрополитен сокращает интервал движения

"В пиковых периодах в интервале между двумя интервалами 3-4 минуты, в межпиковом – 6 минут, – говорится в сообщении.

Во время воздушной тревоги движение по наземным участкам метрополитена сейчас приостанавливается. Подземные станции метрополитена продолжают выполнять функцию укрытия.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Киевский метрополитен работал с ограничениями, а проезд в нем сделали бесплатным. В мае Киев возобновил плату за проезд в коммунальном транспорте, в том числе в метро.

До последнего времени интервал движения поездов в киевском метро составлял 5–7 минут в час пик и 10–15 минут в другое время.