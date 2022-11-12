Вывод войск из Херсона является репутационной потерей для РФ и признанием трудностей – британская разведка

В разведке напомнили, что Херсон был единственным областным центром, который оккупировали российские войска с начала полномасштабного вторжения.

"Поэтому вывод войск наносит значительный репутационный ущерб. Вывод является публичным признанием трудностей, с которыми российские войска столкнулись на западном берегу Днепра", – говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 November 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/EZn7Ae67xH — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 12, 2022

По данным разведки, РФ могла начать выводить войска из Херсона не 9 ноября, а еще 22 октября, когда оккупанты призывали местных жителей уезжать из города.