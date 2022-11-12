Вывод войск из Херсона является репутационной потерей для РФ и признанием трудностей – британская разведка

В разведке напомнили, что Херсон был единственным областным центром, который оккупировали российские войска с начала полномасштабного вторжения.
"Поэтому вывод войск наносит значительный репутационный ущерб. Вывод является публичным признанием трудностей, с которыми российские войска столкнулись на западном берегу Днепра", – говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 November 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 12, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/EZn7Ae67xH
По данным разведки, РФ могла начать выводить войска из Херсона не 9 ноября, а еще 22 октября, когда оккупанты призывали местных жителей уезжать из города.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.