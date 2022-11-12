Силы обороны ударили по штабу оккупантов в Херсонской области, ликвидированы более 30 россиян – ОК "Юг"

"В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских оккупационных войск в населенном пункте Червоный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены два танка и четыре грузовика", – говорится в сообщении.
Авиация Сил обороны нанесла два удара по скоплению оккупантов в Бериславском и Херсонском районах. Ракетные и артиллерийские подразделения выполнили 34 огневые задачи по районам сосредоточения войск РФ и их техники.
"Подтвержденные потери врага составляют 25 рашистов, три самоходные крупнокалиберные гаубицы "Мста-С", шесть единиц автотехники. Уничтожен склад вражеских боеприпасов в Каховском районе", – сообщили в ОК "Юг".
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.