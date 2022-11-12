Силы обороны ударили по штабу оккупантов в Херсонской области, ликвидированы более 30 россиян – ОК "Юг"

"В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских оккупационных войск в населенном пункте Червоный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены два танка и четыре грузовика", – говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны нанесла два удара по скоплению оккупантов в Бериславском и Херсонском районах. Ракетные и артиллерийские подразделения выполнили 34 огневые задачи по районам сосредоточения войск РФ и их техники.

"Подтвержденные потери врага составляют 25 рашистов, три самоходные крупнокалиберные гаубицы "Мста-С", шесть единиц автотехники. Уничтожен склад вражеских боеприпасов в Каховском районе", – сообщили в ОК "Юг".