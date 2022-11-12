Зеленский ответил на твит Макрона о возвращении Херсона: Эти шаги не прекратятся

Макрон 11 ноября в Twitter на украинском приветствовал возвращение Херсона. Зеленский отреагировал тоже в Twitter.

"Эти шаги не прекратятся, пока над каждым нашим городом и селом не будет развеваться флаг Украины. Благодарны, что по этой дороге мы идем рука об руку с такими союзниками, как ты и твой народ", – написал он, обращаясь к Макрону.

Дякую, @EmmanuelMacron . Ці кроки не припиняться, доки над кожним нашим містом і селом не майорітиме прапор * . Вдячні, що цією дорогою ми йдемо пліч-о-пліч із такими союзниками, як ти і твій народ. https://t.co/R9I71BzLM1

Контекст:

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.

Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.