Вітаю з поверненням! Макрон написал по-украински поздравительный твит Херсону

Сообщение Макрона написано на украинском языке.

"Поздравляю с возвращением Херсона в Украину. Это важный шаг к полному восстановлению суверенных прав Украины. Франция и дальше будет поддерживать украинцев и украинок", – говорится в нем.

Вітаю з поверненням Херсона до України, це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція й надалі підтримуватиме Українців та Українок.

Контекст:

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.

Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.