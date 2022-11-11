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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вітаю з поверненням! Макрон написал по-украински поздравительный твит Херсону

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Франция и дальше будет поддерживать украинцев, отметил французский президент
Франция и дальше будет поддерживать украинцев, отметил французский президент
Фото: ЕРА

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 11 ноября отреагировал в Twitter на освобождение Вооруженными силами Украины Херсона.

Сообщение Макрона написано на украинском языке.

"Поздравляю с возвращением Херсона в Украину. Это важный шаг к полному восстановлению суверенных прав Украины. Франция и дальше будет поддерживать украинцев и украинок", – говорится в нем.

Контекст:

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило  ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников

Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.

Теги: Херсон, Франция, война России против Украины, Эммануэль Макрон, поздравление, деоккупация
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