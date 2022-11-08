Макрон заявил о неизбежности мирных переговоров, но на условиях Киева

Фрагмент его заявления опубликовал TF1 INFO.
"Я со своей стороны, как и раньше, убежден и предполагаю, что даже сейчас, в какой-то момент, нам придется вернуться за стол переговоров", – сказал Макрон.
Президент Франции отметил, что выдвижение каких-то резких условий для проведения переговоров было бы поспешным решением в условиях "высокой напряженности на местах".
"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров", – подчеркнул он.
Макрон, выступая 20 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что ведет диалог с Россией с самого начала войны и продолжит вести его, стремясь достичь мира. Le Figaro писало в начале мая, что с декабря 2021 года Макрон и Путин разговаривали "почти 20 раз". Сам президент Франции сказал, что провел "сотню часов" в переговорах с главой Кремля.
Один из последних разговоров Макрона и Путина состоялся 11 сентября. Президент Франции призвал РФ отвести вооружение с Запорожской АЭС.
Ряд французских СМИ со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца сообщали, что Макрон запросил телефонный разговор с Путиным после того, как стало известно о проведении на оккупированных территориях Украины "референдумов", однако беседа так и не состоялась. Макрон назвал российские псевдореферендумы "провокацией" и "цинизмом" и заявил, что надеется на разговор с российским лидером.
22 сентября в интервью CNN Макрон заявил, что решение российского президента начать войну против Украины может быть последствием его изоляции в период пандемии COVID-19. "Другого рационального объяснения" у него нет.
21 октября на брифинге в Елисейском дворце Макарон заявил, что Франция продолжает дипломатические отношения как с Россией, так и с Украиной, надеясь приблизить обе стороны к компромиссу.