Макрон заявил о неизбежности мирных переговоров, но на условиях Киева

Фрагмент его заявления опубликовал TF1 INFO.

"Я со своей стороны, как и раньше, убежден и предполагаю, что даже сейчас, в какой-то момент, нам придется вернуться за стол переговоров", – сказал Макрон.

Президент Франции отметил, что выдвижение каких-то резких условий для проведения переговоров было бы поспешным решением в условиях "высокой напряженности на местах".

"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров", – подчеркнул он.