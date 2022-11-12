Украина одержала выдающуюся победу в Херсоне – Белый дом

По словам Салливана, вытеснение россиян из Херсона имеет более широкие стратегические последствия Фото: EPA

Он напомнил, что россияне, "похоже", совершили вывод войск из Херсона.

"И действительно похоже, что украинцы только что одержали выдающуюся победу, когда единственный областной центр, захваченный Россией в этой войне [c 24 февраля], теперь снова находится под украинским флагом. И это весьма примечательная вещь", – заявил советник.

По словам Салливана, это также имеет более широкие стратегические последствия.

"Потому что возможность вытеснить россиян через реку означает, что долгосрочная угроза для таких мест, как Одесса и побережье Черного моря, уменьшается по сравнению с тем, что было раньше. Поэтому это важный момент. И это, конечно, не конец, но важный момент. И это благодаря невероятному упорству и мастерству украинцев, подкрепленным неустанной и единой поддержкой США и наших союзников", – подчеркнул он.