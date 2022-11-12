Украина одержала выдающуюся победу в Херсоне – Белый дом

Он напомнил, что россияне, "похоже", совершили вывод войск из Херсона.
"И действительно похоже, что украинцы только что одержали выдающуюся победу, когда единственный областной центр, захваченный Россией в этой войне [c 24 февраля], теперь снова находится под украинским флагом. И это весьма примечательная вещь", – заявил советник.
По словам Салливана, это также имеет более широкие стратегические последствия.
"Потому что возможность вытеснить россиян через реку означает, что долгосрочная угроза для таких мест, как Одесса и побережье Черного моря, уменьшается по сравнению с тем, что было раньше. Поэтому это важный момент. И это, конечно, не конец, но важный момент. И это благодаря невероятному упорству и мастерству украинцев, подкрепленным неустанной и единой поддержкой США и наших союзников", – подчеркнул он.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.