Россияне украли из Херсонской области 15 тыс. картин – Центр национального сопротивления

Из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко и других культурных учреждений Херсонской области вывезли почти 15 тыс. экспонатов Фото: guide.kherson.ua

По данным центра, россияне вывезли из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко и других культурных учреждений Херсонской области почти 15 тыс. экспонатов. В постоянной экспозиции музея были представлены иконопись XVII — начала XX века, украинское искусство II половины XIX — начала XX века, а также работы современных художников.

Кроме того, оккупанты забрали сантехнику, в том числе и унитазы, и бытовую технику.

"Вместе с нашими территориями мы вернем все награбленное варварами. А все, что уничтожили россияне, будет восстановлено при репарации", – заявили в Центре национального сопротивления.