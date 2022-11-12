Россияне украли из Херсонской области 15 тыс. картин – Центр национального сопротивления

По данным центра, россияне вывезли из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко и других культурных учреждений Херсонской области почти 15 тыс. экспонатов. В постоянной экспозиции музея были представлены иконопись XVII — начала XX века, украинское искусство II половины XIX — начала XX века, а также работы современных художников.
Кроме того, оккупанты забрали сантехнику, в том числе и унитазы, и бытовую технику.
"Вместе с нашими территориями мы вернем все награбленное варварами. А все, что уничтожили россияне, будет восстановлено при репарации", – заявили в Центре национального сопротивления.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.