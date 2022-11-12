Посол США в Украине: Сообщения о Херсоне вдохновляют. Россия могла бы закончить эту войну сегодня

"Меня вдохновляют сообщения о том, что мужественные защитники Украины вошли в город Херсон. Россия могла бы закончить эту войну сегодня, выведя свои войска с остальной части Украины", – заявила Бринк.
Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен также заявила, что освобождение Херсона – "очень ожидаемая победа ВСУ". А президент Франции Эммануэль Макрон поздравил с возвращением Херсона в Украину на украинском языке.
Контекст:
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердило ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.