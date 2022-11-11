"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона

"11 ноября 2022 года. День, который уже вошел в историю! Украинская Армия освободила Херсон! Никаких слов не хватит, чтобы описать то, что я чувствую! То, что чувствуют сегодня миллионы украинцев! Я горжусь нашими воинами, горжусь нашими людьми, нашей Украиной!

Наш путь - это путь к свободе! Свобода - это воздух, которым мы дышим. А я буду продолжать петь и делать все возможное, чтобы в моей стране не осталось разрушенных домов и обездоленных людей", – написала артистка.

Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине.

Кум певицы, украинский ведущий Анатолий Анатолич, комментируя молчание артистки в первый месяц войны, заявил, что она не могла говорить, так как в это время вместе с членами своей семьи находилась в РФ. Ранее артистка сообщала, что проживает в одной из европейских стран.

18 октября Loboda заявила, что выделит 1 млн гривен на восстановление Ирпеня.