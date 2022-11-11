Бульвар Шоубиз
 
11 ноября, 2022
 
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"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона

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Loboda: Горжусь нашими воинами!
Loboda: Горжусь нашими воинами!
Фото: Loboda / Intagram

Украинская певица Loboda 11 ноября в своем Instagram отреагировала на освобождение ВСУ Херсона.

"11 ноября 2022 года. День, который уже вошел в историю! Украинская Армия освободила Херсон! Никаких слов не хватит, чтобы описать то, что я чувствую! То, что чувствуют сегодня миллионы украинцев! Я горжусь нашими воинами, горжусь нашими людьми, нашей Украиной!
Наш путь - это путь к свободе! Свобода - это воздух, которым мы дышим. А я буду продолжать петь и делать все возможное, чтобы в моей стране не осталось разрушенных домов и обездоленных людей", – написала артистка.

Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 

Кум певицы, украинский ведущий Анатолий Анатолич, комментируя молчание артистки в первый месяц войны, заявил, что она не могла говорить, так как в это время вместе с членами своей семьи находилась в РФ. Ранее артистка сообщала, что проживает в одной из европейских стран. 

18 октября Loboda заявила, что выделит 1 млн гривен на восстановление Ирпеня. 

Теги: Херсон, Херсонская область, шоу-бизнес, война России против Украины, Loboda
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