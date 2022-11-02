"Ты – отпад!", "В этом образе похожа на Loboda". Звезда "Женского квартала" Сопонару снялась в белом костюме

"А здесь я делаю вид, что я серьезная ведущая. Ну, в таком костюме иначе не может быть", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

"Ты – отпад!" – прокомментировал подписчик.

"В этом образе похожа на Loboda", – написала _ylia__borovets_.