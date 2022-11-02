"Ты – отпад!", "В этом образе похожа на Loboda". Звезда "Женского квартала" Сопонару снялась в белом костюме

"А здесь я делаю вид, что я серьезная ведущая. Ну, в таком костюме иначе не может быть", – написала она.
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"Ты – отпад!" – прокомментировал подписчик.
"В этом образе похожа на Loboda", – написала _ylia__borovets_.
Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).
После нападения РФ на Украину Сопонару переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины.
9 октября стало известно, что Сопонару вернулась в Украину. Она опубликовала в Instagram пост из ресторана быстрого питания McDonald's, отметив, что находится в Украине, но не указав город.