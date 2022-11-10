Loboda показала, как выглядит после гастролей по США

"Мы завершили наш благотворительный тур по Америке. Он был организован в короткие сроки и городов было не так много, как хотелось бы, но я обязательно вернусь. Я благодарю моих невероятных зрителей за любовь, преданность и такой теплый прием! Вы сделали меня еще сильнее, вы даете мне силы жить и творить! И я точно знаю, что вместе мы способны преодолеть абсолютно все", – написала она.
Loboda анонсировала свой сольный концертв Алматы (Казахстан), а также отметила, что будет членом жюри конкурса "Мисс Казахстан 2022".
Пост певица сопроводила снимком в облегающей блузе. Она запечатлена сидящей за столом в ресторане.
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До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.
24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине.
Кум певицы, украинский ведущий Анатолий Анатолич, комментируя молчание артистки в первый месяц войны, заявил, что она не могла говорить, так как в это время вместе с членами своей семьи находилась в РФ. Ранее артистка сообщала, что проживает в одной из европейских стран.