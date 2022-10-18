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18 октября, 2022
 
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В свой день рождения Loboda объявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня

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18 октября Светлане Лободе исполнилось 40 лет
18 октября Светлане Лободе исполнилось 40 лет
Фото: lobodaofficial / Instagram

18 октября Светлане Лободе исполнилось 40 лет. В своем Instagram певица объявила, что передаст 1 млн грн на восстановление ее родного города Ирпень. А еще 3 млн грн она попросила задонатить своих поклонников.

"Сегодня я отмечаю свой день рождения в кругу семьи и очень хочу, чтобы каждый украинец, который потерял свой дом, снова его обрел. Чтобы все семьи как можно скорее собрались за своим большим и мирным столом… 1 млн грн – это только часть средств, необходимых на основные и стратегически важные работы в этих домах, но заявок значительно больше. А общий бюджет на работ по восстановлению крыш и укреплению фасадов – 4 млн грн. Ваша помощь будет лучшим подарком для меня в день рождения", – написала певица.

Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 

Кум певицы, украинский ведущий Анатолий Анатолич, комментируя молчание артистки в первый месяц войны, заявил, что она не могла говорить, так как в это время вместе с членами своей семьи находилась в РФ. Ранее артистка сообщала, что проживает в одной из европейских стран. 

Теги: шоу-бизнес, Светлана Лобода, Ирпень, юбилей, война России против Украины, Loboda, певица
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