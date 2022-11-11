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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Я в тюрьму не хочу". Российский пропагандист Норкин отказался комментировать выход оккупантов из Херсона

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Норкин чтит Уголовный кодекс РФ и не хочет в тюрьму, поэтому не стал комментировать решение минобороны РФ оставить украинский Херсон
Норкин чтит Уголовный кодекс РФ и не хочет в тюрьму, поэтому не стал комментировать решение минобороны РФ оставить украинский Херсон
Фото: ntv.ru

Российский пропагандист Андрей Норкин обнаружил в российском законодательстве нюансы, вынудившие его во время эфира программы "Место встречи", которую 10 ноября транслировал российский пропагандистский телеканал НТВ на своем сайте, отказаться от комментариев по поводу сдачи российскими оккупантами Херсона.

"Стало известно о решении минобороны нашего о том, что мы выводим войска с правого берега Днепра, мы оставляем Херсон.... Если вы ждете, что я сейчас вам объясню свое отношение к этому, то я вам ничего не скажу. Но объясню почему. Если я поддерживаю это решение и говорю, что министерство обороны поступает правильно, то выходит, что это публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации", – сказал Норкин.

Пропагандист отметил, что в Уголовном кодексе РФ такой призыв – это это ст. 280, ч. 1, несколько лет лишения свободы, он это "специально проверял".

"А если я не поддерживаю это решение и считаю, что министерство обороны поступило неправильно, оставляя Херсон, это публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил, та же самая 280-я статья, только ч. 3. Срок лишения свободы примерно такой же. Я в тюрьму не хочу", – сказал Норкин.

"Русская служба BBC News" в своем обзоре приводит примеры того, как на решение военного руководства оккупантов отступить из правобережной части Херсонской области реагировали в эфире ведущие пропагандистских телеканалов РФ.

Отмечается, что в основных вечерних выпусках новостей не было никаких собственных комментариев или анализа событий – каналы в основном показывали полное видео доклада командующего объединенной группировкой войск в Украине Сергея Суровикина, за которым последовала реплика министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Также на российском телевидении избегали термина "отступление". Так, на "Первом канале" произошедшее назвали "перегруппировкой войск в районе Херсона", а на НТВ ведущий сообщил о "тревожной ситуации в районе Херсона", которая "требует быстрых и непростых решений, в частности, маневров по переброске российских подразделений", а телепропагандистка Ольга Скабеева назвала отход оккупантов "плановым".

Контекст:

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило  ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников

Передовые подразделения украинских войск на херсонском направлении в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра, сообщил в вечерней сводке 11 ноября Генштаб ВСУ. 

Украинские военные на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 ноября в вечернем обращении, подтвердив украинский контроль над областным центром и назвав этот день историческим.

Теги: Россия, телевидение, НТВ, Украина, Херсон, оккупация, Херсонская область, министерство обороны РФ, Сергей Шойгу, российская пропаганда, Минобороны, российская агрессия, война России против Украины, Ольга Скабеева, ведущий, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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