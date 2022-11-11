"Я в тюрьму не хочу". Российский пропагандист Норкин отказался комментировать выход оккупантов из Херсона

"Стало известно о решении минобороны нашего о том, что мы выводим войска с правого берега Днепра, мы оставляем Херсон.... Если вы ждете, что я сейчас вам объясню свое отношение к этому, то я вам ничего не скажу. Но объясню почему. Если я поддерживаю это решение и говорю, что министерство обороны поступает правильно, то выходит, что это публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации", – сказал Норкин.
Пропагандист отметил, что в Уголовном кодексе РФ такой призыв – это это ст. 280, ч. 1, несколько лет лишения свободы, он это "специально проверял".
"А если я не поддерживаю это решение и считаю, что министерство обороны поступило неправильно, оставляя Херсон, это публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил, та же самая 280-я статья, только ч. 3. Срок лишения свободы примерно такой же. Я в тюрьму не хочу", – сказал Норкин.
Ведущий НТВ Андрей Норкин попал в непростую ситуацию во время эфира программы «Место встречи». Он попытался прокомментировать отступление российской армии из Херсона. И выяснил: одобряет он его или проклинает, а все равно попадет под уголовную статью. pic.twitter.com/qtFqfXixoD— SOTA (@Sota_Vision) November 10, 2022
"Русская служба BBC News" в своем обзоре приводит примеры того, как на решение военного руководства оккупантов отступить из правобережной части Херсонской области реагировали в эфире ведущие пропагандистских телеканалов РФ.
Отмечается, что в основных вечерних выпусках новостей не было никаких собственных комментариев или анализа событий – каналы в основном показывали полное видео доклада командующего объединенной группировкой войск в Украине Сергея Суровикина, за которым последовала реплика министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Также на российском телевидении избегали термина "отступление". Так, на "Первом канале" произошедшее назвали "перегруппировкой войск в районе Херсона", а на НТВ ведущий сообщил о "тревожной ситуации в районе Херсона", которая "требует быстрых и непростых решений, в частности, маневров по переброске российских подразделений", а телепропагандистка Ольга Скабеева назвала отход оккупантов "плановым".
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.
Передовые подразделения украинских войск на херсонском направлении в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра, сообщил в вечерней сводке 11 ноября Генштаб ВСУ.
Украинские военные на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 ноября в вечернем обращении, подтвердив украинский контроль над областным центром и назвав этот день историческим.