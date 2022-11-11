"Я в тюрьму не хочу". Российский пропагандист Норкин отказался комментировать выход оккупантов из Херсона

Норкин чтит Уголовный кодекс РФ и не хочет в тюрьму, поэтому не стал комментировать решение минобороны РФ оставить украинский Херсон Фото: ntv.ru

"Стало известно о решении минобороны нашего о том, что мы выводим войска с правого берега Днепра, мы оставляем Херсон.... Если вы ждете, что я сейчас вам объясню свое отношение к этому, то я вам ничего не скажу. Но объясню почему. Если я поддерживаю это решение и говорю, что министерство обороны поступает правильно, то выходит, что это публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации", – сказал Норкин.

Пропагандист отметил, что в Уголовном кодексе РФ такой призыв – это это ст. 280, ч. 1, несколько лет лишения свободы, он это "специально проверял".

"А если я не поддерживаю это решение и считаю, что министерство обороны поступило неправильно, оставляя Херсон, это публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил, та же самая 280-я статья, только ч. 3. Срок лишения свободы примерно такой же. Я в тюрьму не хочу", – сказал Норкин.

Ведущий НТВ Андрей Норкин попал в непростую ситуацию во время эфира программы «Место встречи». Он попытался прокомментировать отступление российской армии из Херсона. И выяснил: одобряет он его или проклинает, а все равно попадет под уголовную статью. pic.twitter.com/qtFqfXixoD — SOTA (@Sota_Vision) November 10, 2022

"Русская служба BBC News" в своем обзоре приводит примеры того, как на решение военного руководства оккупантов отступить из правобережной части Херсонской области реагировали в эфире ведущие пропагандистских телеканалов РФ.

Отмечается, что в основных вечерних выпусках новостей не было никаких собственных комментариев или анализа событий – каналы в основном показывали полное видео доклада командующего объединенной группировкой войск в Украине Сергея Суровикина, за которым последовала реплика министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Также на российском телевидении избегали термина "отступление". Так, на "Первом канале" произошедшее назвали "перегруппировкой войск в районе Херсона", а на НТВ ведущий сообщил о "тревожной ситуации в районе Херсона", которая "требует быстрых и непростых решений, в частности, маневров по переброске российских подразделений", а телепропагандистка Ольга Скабеева назвала отход оккупантов "плановым".