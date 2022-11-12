В Херсонской области среди оккупантов ухудшается дисциплина, "власти" вывозят алкоголь – Генштаб ВСУ

"На временно захваченных территориях Херсонской области ухудшается морально психологическое состояние и дисциплина российских солдат. В населенном пункте Геническ введен "сухой закон", а оккупационные власти изъяли и вывезли спиртные напитки со складов, магазинов, ресторанов и других мест общественного питания", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что после отхода с правого берега реки Днепр противник совершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября минобороны РФ объявило, что российская армия завершила отступление с правого берега Днепра, не оставив "ни одной единицы военной техники и вооружения", а также якобы без потерь среди личного состава.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.