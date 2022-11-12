В Херсонской области среди оккупантов ухудшается дисциплина, "власти" вывозят алкоголь – Генштаб ВСУ

Оккупанты готовятся к обороне на левом берегу Днепра, отметили в Генштабе Фото: ЕРА

"На временно захваченных территориях Херсонской области ухудшается морально психологическое состояние и дисциплина российских солдат. В населенном пункте Геническ введен "сухой закон", а оккупационные власти изъяли и вывезли спиртные напитки со складов, магазинов, ресторанов и других мест общественного питания", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что после отхода с правого берега реки Днепр противник совершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу.

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