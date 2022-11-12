ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области среди оккупантов ухудшается дисциплина, "власти" вывозят алкоголь – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты готовятся к обороне на левом берегу Днепра, отметили в Генштабе
Оккупанты готовятся к обороне на левом берегу Днепра, отметили в Генштабе
Фото: ЕРА

У российских военных на временно оккупированной территории Херсонской области ухудшается морально-психологическое состояние, проинформировал 12 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На временно захваченных территориях Херсонской области ухудшается морально психологическое состояние и дисциплина российских солдат. В населенном пункте Геническ введен "сухой закон", а оккупационные власти изъяли и вывезли спиртные напитки со складов, магазинов, ресторанов и других мест общественного питания", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что после отхода с правого берега реки Днепр противник совершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02yiTN2C6RRM9brSzUKuP5hgnb5fWK17bmDZwo8qF7wgKY7TiTMdtmKkyCZfo9NfG3l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября минобороны РФ объявило, что российская армия завершила отступление с правого берега Днепра, не оставив "ни одной единицы военной техники и вооружения", а также якобы без потерь среди личного состава.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, алкоголь, оборона, Геническ, спирт, ресторан, ВСУ, война России против Украины, население, река Днепр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
Лещенко и Топольская развелись
Лещенко и Топольская развелись
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Скрембл авокадо тост. Рецепт от эксперта
Скрембл авокадо тост. Рецепт от эксперта
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман (215028)
2
Никитюк снялась в миниатюрных трусах (183498)
3
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне (85372)
4
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец (74865)
5
"Она позволяла себе неприличные вещи". Звезда "Спокойной ночи, малыши" раскритиковала Пугачеву (66698)
6
"У этих клопов нет ничего святого". В сети обсуждают новую басню Назарова (50193)
7
Dantes показал, чем его накормил проводник поезда "Укразалізниці" (42718)
8
"Она сошла с ума. Позор". В сети раскритиковали 63-летнюю Мадонну, которая облизала собачью миску (37994)
 
 
 
 