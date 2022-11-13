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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Два грузовика с погибшими оккупантами". ВСУ нанесли высокоточный удар по зданию с сотнями военных РФ в Херсонской области – Генштаб

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ВСУ нанесли удар по зданию с оккупантами
ВСУ нанесли удар по зданию с оккупантами
Фото: EPA

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил удар ВСУ по зданию в Херсоской области, где находились сотни российских оккупантов. Об этом говорится в сводке Генштаба, опубликованной утром 13 ноября в Facebook.

"В районе населенного пункта Днепряны, по зданию, где находилось до 500 оккупантов, нанесен высокоточный удар. По его результатам в Таврийск вывезли два грузовика погибших захватчиков. В ближайший госпиталь доставлены 56 тяжелораненых, из которых вскоре умерли еще 16 человек", – говорится в сообщении.

Окончательная информация по потерям оккупантов уточняется, отметили в пресс-центре.

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 12 ноября, составили около 80 210 военных, 2838 танков, 278 самолетов, 261 вертолет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, Херсонская область, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные
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