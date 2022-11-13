"Два грузовика с погибшими оккупантами". ВСУ нанесли высокоточный удар по зданию с сотнями военных РФ в Херсонской области – Генштаб

"В районе населенного пункта Днепряны, по зданию, где находилось до 500 оккупантов, нанесен высокоточный удар. По его результатам в Таврийск вывезли два грузовика погибших захватчиков. В ближайший госпиталь доставлены 56 тяжелораненых, из которых вскоре умерли еще 16 человек", – говорится в сообщении.
Окончательная информация по потерям оккупантов уточняется, отметили в пресс-центре.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 12 ноября, составили около 80 210 военных, 2838 танков, 278 самолетов, 261 вертолет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".