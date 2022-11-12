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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пункт управления врага, зенитно-ракетные комплексы. Генштаб ВСУ рассказал об ударах по объектам оккупантов

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Артиллерия ВСУ продолжает бить по врагу
Артиллерия ВСУ продолжает бить по врагу
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские авиация, артиллерия и ракетные войска за последние сутки нанесли не менее 23 ударов по объектам российских оккупантов на украинской территории. Об этом проинформировал 12 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитно-ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.

Ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ, по данным Генштаба, поразили один пункт управления врага, 11 районов сосредоточения его живой силы, вооружения и военной техники "и другие важные военные объекты оккупантов".

Также в Генштабе рассказали о поражении противника на Донбассе.

"По уточненной информации, подтверждено поражение силами обороны района сосредоточения оккупантов в Луганской области, в районе населенного пункта Горское. После высокоточного удара потери врага составили 27 человек погибшими и 18 ранеными", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02yiTN2C6RRM9brSzUKuP5hgnb5fWK17bmDZwo8qF7wgKY7TiTMdtmKkyCZfo9NfG3l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 12 ноября в Украине уже погибло около 80 210 оккупантов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, военные, авиация, вооружение, раненые, Горское, артиллерия, вторжение, ВСУ, война России против Украины, погибшие, войска, потери армии России, российские оккупанты
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