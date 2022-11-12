Пункт управления врага, зенитно-ракетные комплексы. Генштаб ВСУ рассказал об ударах по объектам оккупантов

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитно-ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.

Ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ, по данным Генштаба, поразили один пункт управления врага, 11 районов сосредоточения его живой силы, вооружения и военной техники "и другие важные военные объекты оккупантов".

Также в Генштабе рассказали о поражении противника на Донбассе.

"По уточненной информации, подтверждено поражение силами обороны района сосредоточения оккупантов в Луганской области, в районе населенного пункта Горское. После высокоточного удара потери врага составили 27 человек погибшими и 18 ранеными", – объяснили в ВСУ.

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