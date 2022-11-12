Пункт управления врага, зенитно-ракетные комплексы. Генштаб ВСУ рассказал об ударах по объектам оккупантов

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитно-ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.
Ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ, по данным Генштаба, поразили один пункт управления врага, 11 районов сосредоточения его живой силы, вооружения и военной техники "и другие важные военные объекты оккупантов".
Также в Генштабе рассказали о поражении противника на Донбассе.
"По уточненной информации, подтверждено поражение силами обороны района сосредоточения оккупантов в Луганской области, в районе населенного пункта Горское. После высокоточного удара потери врага составили 27 человек погибшими и 18 ранеными", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 12 ноября в Украине уже погибло около 80 210 оккупантов.