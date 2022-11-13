Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

Под поражение ВСУ попали восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Под поражение попали восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также пять позиций зенитных ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.

Также за сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Торское, Бахмут, Белогоровка, Спорное, Торецк, Красногоровка, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка Донецкой области.