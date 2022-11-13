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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

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Под поражение ВСУ попали восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян
Под поражение ВСУ попали восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Авиация Сил обороны Украины 12 ноября нанесла 13 ударов по позициям российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 13 ноября.

"Под поражение попали восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также пять позиций зенитных ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.

Также за сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Торское, Бахмут, Белогоровка, Спорное, Торецк, Красногоровка, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка Донецкой области.

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 12 ноября, составили около 80 210 военных, 2838 танков, 278 самолетов, 261 вертолет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, ВСУ, авиаудар, война России против Украины
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