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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополь привезли новую партию мобилизованных россиян – Генштаб ВСУ

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Мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября
Мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября
Фото: depositphotos.com

В оккупированный Мелитополь Запорожской области прибыла очередная партия мобилизованных россиян. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 13 ноября.

"В оккупированный Мелитополь Запорожской области 12 ноября прибыло очередное пополнение из числа мобилизованных российских граждан. Указанная категория военнослужащих противника по прибытии в город скупает еду, гражданскую одежду и большое количество алкогольных напитков", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02YCSX87CsqK2udvjM2z98ry1BcCQHfDkcNhtd5fHqe2wTWo53uMBfwjmyZCBVFUyMl

10 ноября в Генштабе ВСУ сообщали, что в ноябре в Украину должны отправить новую партию мобилизованных россиян.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область и другие регионы Украины, где идут бои.

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава РФ за время полномасштабной войны с Украиной составили около 80 210 военных.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Генштаб ВСУ, Мелитополь, мобилизация, Запорожская область, война России против Украины
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