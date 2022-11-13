В Мелитополь привезли новую партию мобилизованных россиян – Генштаб ВСУ

Мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября Фото: depositphotos.com

"В оккупированный Мелитополь Запорожской области 12 ноября прибыло очередное пополнение из числа мобилизованных российских граждан. Указанная категория военнослужащих противника по прибытии в город скупает еду, гражданскую одежду и большое количество алкогольных напитков", – говорится в сообщении.

10 ноября в Генштабе ВСУ сообщали, что в ноябре в Украину должны отправить новую партию мобилизованных россиян.