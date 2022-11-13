В Мелитополь привезли новую партию мобилизованных россиян – Генштаб ВСУ

"В оккупированный Мелитополь Запорожской области 12 ноября прибыло очередное пополнение из числа мобилизованных российских граждан. Указанная категория военнослужащих противника по прибытии в город скупает еду, гражданскую одежду и большое количество алкогольных напитков", – говорится в сообщении.
10 ноября в Генштабе ВСУ сообщали, что в ноябре в Украину должны отправить новую партию мобилизованных россиян.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область и другие регионы Украины, где идут бои.
4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.
По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава РФ за время полномасштабной войны с Украиной составили около 80 210 военных.