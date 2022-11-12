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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированной Макеевке поизошла стычка между мобилизованными россиянами и чеченцами, есть раненые – Генштаб ВСУ

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Мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября
Мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября
Фото: depositphotos.com

Между мобилизованными российскими военными и оккупантами с территории Чечни остаются напряженные отношения. Об этом сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины 12 ноября.

"На временно оккупированной территории Донецкой области остаются напряженными отношения между мобилизованными военнослужащими и оккупантами с территории чеченской республики", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, очередная стычка в Макеевке Донецкой области привела к ранению трех человек.

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Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область и другие регионы Украины, где идут бои.

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. Он сказал, что 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий. При этом Шойгу говорил 1 ноября, что в районы боевых действий направлены 87 тыс. россиян из числа мобилизованных.

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава РФ за время полномасштабной войны с Украиной составили около 79 400 военных.

Теги: Россия, Украина, Чечня, Генштаб ВСУ, мобилизация, Макеевка, конфликт
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